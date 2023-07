Vingegaard efter motorcykelgate: - Bedre, hvis de ikke var der

Jonas Vingegaard tog et enkelt sekund tilbage på Tadej Pogacar - ikke mindst takket være et par skidt placerede motorcykler

Endnu en dag i bjergene. Endnu et slag mellem giganterne.

Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar krydsede klinger på 14. etape, så gnisterne sprang på den nådesløse stigning Joux Plane.

Pogacar angreb først, men Vingegaard fangede ham. Sloveneren lagde an til endnu et angreb, og det kom med omkring godt 500 meter til toppen. Men Pogacar måtte stoppe sit forehavende, da to motorcykler med fotografer blokerede vejen, fordi de ikke kunne komme frem blandt tilskuerne.

En bommert fra deres side, og det stækkede Pogacar, der kort efter ikke kunne svare på Vingegaards angreb mod toppen, der sikrede danskeren otte bonussekunder.

Tourens to førende ryttere udkæmpede et stort slag på Joux Plane, hvor et par motorcykler kom i vejen mod slut. Foto: Anne-Christine Poujoulat/AFP/Ritzau Scanpix

Det er spekulationer

Men havde de motorcykler ikke været der, kunne det have set meget anderledes ud.

- Der var mange mennesker på stigningen. Motorcyklerne var virkelig tæt på, og det havde selvfølgelig været bedre, hvis de ikke var der.

- Det er spekulationer, hvad der ville være sket, hvis de ikke havde været der, sagde Jumbo-Visma-kaptajnen.

Selv var Tadej Pogacar vist det, der kan betegnes som kontrolleret ærgerlig.

- Jeg sagde til mig selv, at jeg ville give den alt, hvad jeg havde, på toppen af Joux Plane, men så var der de der motorcykler. Så jeg brugte en patron i kammeret der, men det er sådan, det er. Jeg må forsøge igen senere, sagde UAE-kaptajnen.

Selvom han endte på andenpladsen efter Ineos' Carlos Rodriguez, så endte han med at tabe et enkelt sekund til Jonas Vingegaard, der nu fører med ti sekunder.

Masser af muligheder

Men det slår ham ikke ud af kurs:

- Der er stadig masser af muligheder tilbage. Der er en hård dag i morgen, og så er der enkeltstarten tirsdag og dagen efter den også. Og så er der 20. etape inden Paris.

- Så der er tid nok, og jeg tror på mig selv.

Det gør Jonas Vingegaard også. Og han er glad for, at han endelig kunne slå tilbage på Pogacars angreb.

- Det er en god duel - jeg er glad for at have taget et sekund tilbage, selvom vi havde håbet på mere.

- På Joux Plane fokuserede jeg bare på at køre mit eget tempo. Jeg ville ikke eksplodere, og heldigvis var jeg i stand til at lukke hullet.