Vingegaard efter triumf: - Jeg er tilbage på højeste niveau

Danske Jonas Vingegaard ser for alvor ud til at have fundet Tour-formen. Søndag vandt han sidste etape af Critérium du Dauphiné

Søndag tog Jonas Vingegaard karrierens største sejr, da han vandt 8. etape af det store franske etapeløb Criterium du Dauphine.

Han og holdkammeraten Primoz Roglic kørte fra samtlige konkurrenter på etapens sidste stigning og krydsede målstregen sammen - med Vingegaard få centimeter foran Roglic.

Efter etapen fortalte Vingegaard, at alt gik efter planen.

- Vi havde planlagt, at jeg skulle angribe, og at han (Roglic, red.) skulle følge mig. Vi ville prøve at køre fra de andre begge to, og det hele lykkedes. Det kan vi være stolte af.

- Med to kilometer til mål sagde Primoz til mig, at jeg fik lov til at vinde etapen, og så vandt han løbet samlet.

Nummer et og to på 8. etape blev nummer to og et i det samlede klassement - Vingegaard til venstre og Roglic til højre på podiet efter etapen. Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

Jonas Vingegaard, der sluttede toer samlet i Critérium du Dauphiné, har haft et blandet forår med både op- og nedture, men ser nu virkelig ud til at ramme formen her to og en halv uge før Tour de France.

- I Ardenner-klassikerne havde jeg ikke min bedste periode, men nu er jeg tilbage på et virkelig højt niveau. Det her er et af de største cykelløb i verden, og at vinde en etape og blive samlet toer er et fantastisk resultat, siger Vingegaard.

Jumbo-Visma-holdet har meldt ud, at Vingegaard og Roglic deler kaptajnrollen ved det kommende Tour de France, men her bliver konkurrencen langt større.

- Jeg tror, det bliver meget svært for os at blive etter og toer i Touren, siger Vingegaard.

- Pogačar er der, Martinez er der, Vlasov er der. Der er langt flere store klassementsryttere, men vores mål er, at én af os vinder Touren.

Tour de France starter med en 13 kilometer lang enkeltstart i København den 1. juli.

