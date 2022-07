Vingegaard erkender fejl: - Det er pisse træls!

Jonas Vingegaard stressede, da han under 5. etape af Tour de France pludselig blev ramt af en defekt

ARENBERG (Ekstra Bladet): - Det har været lidt en skoddag for os, kan man roligt sige.

Jonas Vingegaard var netop kommet ud af bussen efter et tiltrængt bad, da han stillede sig op foran verdenspressen.Ti minutter forinden var ansigtet fyldt med jord, og alvoren i hans udtryk skinnede tydeligt igennem.

5. etape af årets Tour de France var en voldsom en af slagsen. Alligevel glæder han sig over, at det ikke gik mere galt, end det gjorde.

- Jeg taber heldigvis kun 15 sekunder (13 sekunder, red.) til Pogacar, men for Primoz (Roglic, red.) var det lidt værre. Han havde et grimt styrt. Jeg var også uheldig.

Artiklen fortsætter under billedet...

Foto: Claus Bonnerup

Undervejs på etapen blev det danske Tour-håb ramt af en defekt, og så udbrød der kaos. Pludselig var situationen yderst alvorlig for Vingegaard.

- Jeg taber kæden. Der er en, der kører ind i mig. Det var meget stressende og meget hektisk. Der sker noget med min kæde, og den sidder fast. Set i bakspejlet skulle jeg måske bare have stoppet og taget kæden på igen, siger Vingegaard og tilføjer:

- Jeg stressede en smule. Det var en fejl, og det er sådan noget, der sker i cykelløb.

Efter danskerens defekt blev scenerne noget nær bizarre, da Vingegaard hurtigt skiftede cykel med sin - noget højere - holdkammerat Nathan Van Hooydonck.

En beslutning, der var endnu værre, erkender Vingegaard:

-- Det var måske også endnu værre. Jeg kunne slet ikke passe den (cyklen, red.). Det var måske noget endnu større rod, at jeg skulle skifte den bagefter.

Til sidst kom den 25-årige thybo så på den rigtige cykel og kæmpede derefter som en gal for at begrænse tidstabet til særligt den forsvarende Tour de France-mester, Tadej Pogacar, der var i hopla.

- Jeg havde verdens bedste brostensryttere til at køre for mig. Så det kan jeg i hvert fald jeg ikke klage over. Det (situationen, red.) er pisse træls, men det er sådan, det er.

Jonas Vingegaards tidstab på dagens etape betyder, at han nu ligger nummer syv i det samlede klassement - 40 sekunder efter Wout van Aert i den gule trøje, mens der er 21 sekunder op til Tadej Pogacar.

Billedgalleri Drama på brosten

Fuld skærm

Foto: Claus Bonnerup Foto: Claus Bonnerup Foto: Claus Bonnerup Foto: Claus Bonnerup Foto: Claus Bonnerup Foto: Claus Bonnerup Foto: Claus Bonnerup Foto: Claus Bonnerup

--------- SPLIT ELEMENT ---------

LÆS OGSÅ

Den varme Tour-kartoffel: Sandheden om Riis

Corts missede finale var en del af planen

Vingegaard taber tid i kæmpe drama

--------- SPLIT ELEMENT ---------