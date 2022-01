Vingegaard får kæmpe Tour-rolle

Cykelrytteren Jonas Vingegaard bliver belønnet for sin overraskende andenplads i sidste års Tour de France med en fremtrædende rolle på det hollandske storhold Jumbo-Visma i sommerens udgave af løbet.

Ved tirsdagens holdpræsentation bekræftede Jumbo-Visma, at Vingegaard og den slovenske stjernerytter Primoz Roglic skal dele kaptajnrollen på de franske landeveje.

- Med Primoz og Jonas stiler vi efter det bedst mulige i Touren, siger holdchef Richard Plugge i en pressemeddelelse.

Holdet har sat navne på seks af de otte ryttere, der skal med til Touren. Ud over Roglic og Vingegaard bliver det Steven Kruijswijk, Sepp Kuss, Rohan Dennis og Wout van Aert.

Kruijswijk sluttede på tredjepladsen i 2019, mens Roglic blev nummer to året efter.

- Det er helt sikkert en fordel. Vi har tre ryttere til start, der er sluttet på podiet inden for de seneste tre år.

- Vi har et meget stærkt hold, og vi skal træffe nogle gode taktiske beslutninger - ikke bare i sportsdirektørbilen, men også før løbene, siger sportsdirektør Grischa Niermann i forbindelse med holdpræsentationen.

- Vi overvejer, hvordan vi skal gøre det. Tadej Pogacar har vundet to gange i træk, men vi vil gøre vores bedste for at slå ham, lyder det fra Niermann.

Jonas Vingegaard var sidste år udtaget som bjerghjælper for Roglic, men overtog ledertjansen, efter at sloveneren måtte udgå.

Den nu 25-årige dansker brillerede med fire top-3-placeringer undervejs i løbet og sluttede samlet på andenpladsen godt fem minutter efter Pogacar.