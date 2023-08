Vingegaard får ny stærk holdkammerat

Jonas Vingegaards hold, Team Jumbo-Visma, bliver endnu stærkere næste sæson.

Stjerneholdet har nemlig hentet den dygtige amerikaner Matteo Jorgenson til holdet.

Det bekræfter holdet på sin hjemmeside tirsdag.

- Vi er meget glade for, at han har valgt os. De seneste sæsoner har han udviklet sig godt og har vist i flere terræner, at han er en af de bedste ryttere i feltet, siger sportsdirektør Merijn Zeeman.

Der er grund til det helt bredde smil for Jonas Vingegaard. Hans hold har netop præsenteret en væsentlig forstærkning frem imod næste sæson. Foto: Jens Dresling/Politiken

Vil hjælpe Vingegaard

Matteo Jorgenson, som ellers er et stort navn og fik flere muligheder for at køre sin egen chance på Movistar Team, mener ikke, at han er for fin til at hjælpe holdkammerater som Vingegaard for Jumbo-Visma.

- Det er vigtigt for mig at være på et hold, som jagter sejre på alle terræner, er det, jeg ser mest frem til.

- Jeg er ligeglad med, om det er for mig selv eller en holdkammerat, vi kører for. At kæmpe for sejren er det, der motiverer mig, udtaler Jorgenson.

Matteo Jorgenson har været professionel i fire år og har flotte resultater bag sig i sin unge karriere.

I sidste sæson viste han sig frem i forårsklassikerne med en fjerdeplads i E3 Saxo Classic og en niendeplads i Flandern Rundt, mens han blev nummer to i det endelige klassement i Tour de Romandie og nummer otte i Paris-Nice.

Derudover har han også vist sig flot frem i store løb som Tour de France og har sågar også vundet Tour of Oman.