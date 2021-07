Vingegaard flyver frem på rangliste

Efter Tour de France er det nok de færreste cykelfans i verden, der ikke ved, hvem Jonas Vingegaard er.

Den danske cykelrytter imponerede alt og alle, da han for alvor tog kampen op mod favoritterne og sluttede på den samlede andenplads i Touren.

Den præstation afspejler sig nu på verdensranglisten, som er blevet opdateret af Den Internationale Cykelunion (UCI).

Her springer Vingegaard 53 pladser frem og er nu den 12.-bedste cykelrytter i verden.

Dermed ånder han landsmanden Jakob Fuglsang i nakken.

Fuglsang var langt fra sin topform i Touren og udgik inden sidste etape. Han er dog rykket to pladser frem på den opdaterede liste og ligger nummer ti som den bedste dansker.

Listen toppes af Tour-vinderen, sloveneren Tadej Pogacar, mens Vingegaards holdkammerater fra Jumbo-Visma Wout van Aert og Primoz Roglic er henholdsvis nummer to og tre.

Van Aert vandt tre etapesejre i Touren - en enkeltstart, en bjergetape og sidste etape i Paris.

Roglic, der ellers var kaptajn på Jumbo-Visma-holdet udgik inden 9. etape, efter at han tidligere i løbet var styrtet.

Den danske mester i enkeltstart, Kasper Asgreen, er den tredjebedste danske på verdensranglisten.

Efter blandt andet en andenplads på den sidste enkeltstart i Touren rykker han tre pladser frem til 26.-pladsen.

En, der er sprunget endnu højere på verdensranglisten end Vingegaard, er Mark Cavendish.

Den 36-årige brite, der for alvor har fundet cykelglæden og vinderinstinktet frem igen i 2021, vandt den grønne trøje i Touren for første gang siden 2011 efter fire etapesejre i et flot comeback i verdens hårdeste cykelløb.

Cavendish, der nu tangerer Eddy Merckx' rekord for flest etapesejre i Tour de France med 34 sejre, hopper hele 66 pladser frem på verdensranglisten, hvor han nu er nummer 42.

