Vingegaard før gyser: Den kan blive afgørende

På Tourens sidste hviledag leverer Michael Rasmussen en hård dom over et danskerhold, der ryger helt i bunden på listen, men ikke overraskende er der også et danskerhold i den anden ende af skalaen

Tirsdagens enkeltstart udgør med sine 22,4 km kun lidt over 0,5 procent af den samlede rute i dette års Tour de France - men det kan være her, at afgørelsen falder.

Alle er for længst blevet enige om, at det kun er Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar, der kan vinde den 110. udgave af løbet - men der er stor uenighed om, hvem der vinder.

For på de seneste bjergetaper har det stået klart, at de to er ganske lige. Det er de i hvert fald, når de cykler sammen og kan følge hinandens angreb.

Rigtig, rigtig vigtig

Men på enkeltstarten er det anderledes.

Der kommer de til at lide i ensomhed på den hårde rute fra Passy til Combloux. 22,4 km med hele 636 højdemeter. En modbydelig udfordring - men måske den vigtigste, påpeger Jonas Vingegaard.

- Den bliver rigtig, rigtig vigtig. Der er jo kun ti sekunder imellem os, så det kan være, at den går hen og bliver afgørende. Jeg vil i hvert fald gøre mit bedste.

- Selvfølgelig er der også to hårde etaper derudover, hvor man kan gøre en kæmpe forskel, men jeg tror lige så meget, at enkeltstarten bliver meget afgørende, sagde han på hviledagen.

For en gangs skyld kan Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar ikke vogte på hinanden på tirsdagens enkeltstart. Foto: Thomas Samson/AFP/Ritzau Scanpix

Men han måtte også tilstå, at han er kommet mere i tvivl om, hvorvidt etapen kan skabe store tidsforskelle mellem dem.

- Det er svært at sige. Jeg synes, at vi har været meget lige indtil videre, så det ville ikke undre mig, hvis vi også er det i morgen.

God rute

På ruten er der to stigninger. En kort på 1300 meter med en stigning på 8,5 procent og så stigningen til mål, der er 6,3 km med en gennemsnitlig stigningsprocent på 6,6. Hård kost for alle - men en lille lækkerbisken for den danske Jumbo Visma-kaptajn.

- Jeg synes, at det er en god rute for mig. Jeg kan godt lide ruter, hvor det ikke bare er flad vej og ligeud i 50 km. Jeg kan godt lide, at der er lidt temposkift - og det er der en del af i morgen.

Da Jonas Vingegaard fører løbet, har han fordelen at starte sidst, så han dermed kan køre efter Pogacars mellemtider. Vingegaard starter klokken 17 - Pogacar to minutter før.