Vingegaard forlader Jumbo-lejren af private årsager

Forud for sin deltagelse i etapeløbet O Gran Camiño har Jonas Vingegaard fået en rodet optakt.

Pressechefen for hans hold Jumbo-Visma, Ard Bierens, oplyser til Ekstra Bladet, at Vingegaard er fløjet hjem til sin familie i Malaga af private årsager.

Den danske Tour-vinder har taget et indenrigsfly i løbet af tirsdagen, men han stiller fortsat til start, når løbet starter torsdag, bekræfter pressechefen.

Hvad private årsager dækker over, ønsker pressechefen ikke at uddybe.

Der er planlagt en pressekonference onsdag, hvor det stjernespækkede mandskab holder mediedag, inden det går løs på vejene, men det er for tidligt at sige, om Vingegaard misser den seance, fastslår Ard Bierens, der dog erkender, at det ser udfordrende ud.

- Det er en svær kombination logistisk, men jeg kan endnu ikke bekræfte, at han misser den, siger han.

O Gran Camiño indledes i Santiago de Compostela og køres over fire etaper, inden vinderen bliver kåret på søndag.

Tidligere tirsdag bekræftede Jonas Vingegaards slovenske rival Tadej Pogacar, at han stiller til start i Paris-Nice, der køres fra 5. til 12. marts.

Dermed venter der en tidlig duel mellem de to, som sammen skabte et episk cykelløb under sidste års Tour de France, hvor danskeren vandt det hele.