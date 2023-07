Vingegaard forsøgte: Derfor skete det ikke

Det lykkedes ikke for Jonas Vingegaard at få hjælp fra nogen af sine kumpaner i udbruddet - men det var der en grund til

Der blev gestikuleret lidt i Jonas Vingegaards gruppe, da der skulle køres stærkt ind mod mål i Laruns på Tourens 5. etape.

Flere gange opfordrede han Felix Gall (AG2R) og Lidl-Treks Giulio Ciccone til at tage føringer - men det blev aldrig rigtig til det helt store. Især Ciccone havde travlt med italienske gestikulationer, der indikerede, at han på ingen måde kunne forestille sig at arbejde.

I stedet måtte Vingegaard selv trække læsset, hvilket også gik fint.

I hvert fald øgede han på det flade stykke forspringet ned til Tadej Pogacar med et halvt minut. Og der var såmænd heller ingen sure miner fra danskeren mod Ciccone.

- Nej, han har Mattias Skjelmose bagved. Så egentlig kan jeg godt forstå det. Selvfølgelig havde det været dejligt, hvis de havde hjulpet. Men det er sådan, det er, lød det fra Vingegaard.

Hvorfor det?

På Lidl-Trek var der slet ingen forståelse fra sportsdirektør Kim Andersen for, hvorfor Ciccone skulle tage nogen føringer i gruppen.

- Hvorfor skulle han føre. For Jonas, eller hvad? Giulio kører ikke klassement. Han skulle forsøge at vinde etapen.

- Hvis han skulle have kørt for Mattias, skulle han have ventet. Vi er meget tilfredse med den måde, de kører på, siger Kim Andersen.

Giulio Ciccone vandt spurten i Vingegaard-gruppen og endte dermed på etapens andenplads

