Vingegaard forventer kæmpe angreb

Jonas Vingegaard forventer, at det måske kan blive den hårdeste dag i Tour de France i mange år

Det er første gang under årets Tour de France, at Jonas Vingegaard i den gule trøje har så stor en afstand ned til Tadej Pogacar.

Intet er dog afgjort endnu, og hvis man kender Pogacar ret vil han også blive ved med at forsøge på at angribe Vingegaard, hvis energien er til det.

Danskeren tror, som mange andre, at UAE Team Emirates vil komme med et kæmpe angreb i dag på Tourens næstsidste bjergetape.

- Det forventer jeg også. Jeg forventer, at det bliver den hårdeste dag i Tour de France i år, ja måske i mange år. Det bliver en rigtig hård dag, og vi skal bare kæmpe, siger Vingegaard til TV 2.

Han forklarer også, at de naturligvis vil gøre alt, hvad de kan, for at holde fast i førertrøjen.

En trøje, der klistrede sig endnu mere fast til Vingegaard tirsdag, da han smadrede Pogacar på enkeltstarten.

Den forsvarende Tour-vinder skal ud på en stor bjergetape. Foto: Tariq Mikkel Khan

De to Tour-rivaler og resten af feltet er onsdag ude på kongeetapen i verdens største cykelløb.

Her skal de over fire kategoriserede stigninger. Vingegaard har et forspring på 1 minut og 48 sekunder ned til Pogacar.