Vingegaard fuldstændig starstrucked

HAUTACAM (Ekstra Bladet): Den gule trøje er et tydeligt udtryk for det.

Jonas Vingegaard er lige nu stjernen over dem alle i Frankrig.

Alligevel var der plads til at blive betaget kort efter etapesejren på Houtacam. Løbets førende rytter skulle interviewes af danske journalister, men lige inden blev han bedt om at forlade stedet.

Det skyldtes, at den franske præsident, Emmanuel Macron, ville hilse på ham. Efterfølgende fandt Vingegaard tid til at tale om mødet med præsidenten.

- Det var sgu en vild oplevelse. Han sagde, at han var glad for at møde mig, og jeg var fuldstændig starstrucked.

Frankrigs præsident ville lige udveksle et par ord med den 25-årige jyde. Foto: Thomas Samson/Ritzau Scanpix

- Så vild oplevelse, synes jeg. Vanvittigt, siger Jonas Vingegaard om mødet, inden han begynder at smågrine og afslører, hvad Macron fortalte ham.

Annonce:

- Han sagde bare, at han var glad for at møde mig, og at han synes, jeg havde gjort det godt, og at han havde fået øjnene op for mig første gang, da jeg kørte først op ad Col du Granon.

- Han sagde også, at han var glad for, at de valgte at tage Tour de France til Danmark.

Vingegaard tog ikke kun etapesejren. Det blev også til yderligere tid på Tadej Pogacar, og danskeren har nu 3 minutter og 26 sekunder ned til konkurrenten i klassementet med tre etaper igen.

Få et helt unikt indblik - sådan er livet i gult.

--------- SPLIT ELEMENT ---------