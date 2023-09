Vingegaard giver fordobling: - Fuldstændig fantastisk!

Jonas Vingegaards deltagelse i Vuelta a España betyder, at TV 2 har tæt på en fordobling af seertallene

Vuelta a España byder altid på anarkistisk cykelløb med store dramaer og storslået underholdning.

Sådan har den første uge af årets løb også været - men hos TV 2 har man alligevel armene endnu mere løftet end normalt.

Grunden er, at der i år har været et markant løft i seertallene for den første uge. Sidste år var det gennemsnitlige seertal for de første seks etaper på 56.000, men i år er det steget til 104.000. Altså næsten en fordobling.

Vingegaard-effekten

Og det er der primært én grund til.

- Det er fuldstændig fantastisk. Jeg må indrømme, at jeg havde en lille forhåbning om, at Jonas Vingegaards deltagelse kunne være med til at bære det i den rigtige retning. Men vi kommer op i omegnen af en fordobling, og det havde jeg ikke forestillet mig kunne ske.

- Jeg vil jo gerne påstå, at det er vores fantastiske dækning, der har hævet det voldsomt. Men Jonas Vingegaard er et kæmpe hit, så selvfølgelig er det det. Det er dejligt, at vi kan levere en god dækning af det. Men det er på grund af Jonas Vingegaard, siger John Jäger, der er chefredaktør på TV 2 Sport.

Andreas Krons sejr på 2. etape har også skærpet interessen. Foto: Pau Barrena/AFP/Ritzau Scanpix

Han må også erkende, at en etapesejr til Andreas Kron på 2. etape hjalp godt til.

- Det havde jeg ikke selv noteret som en sikker sejr, men det var imponerende og vanvittigt, at han kunne præstere, siger Jäger, der forventer flere seere.

- Ja, jeg forventer, at tendensen fortsætter, og at der kommer flere til.

Følger det nøje

Den umiddelbare succes får umiddelbart ikke TV 2 til at ændre noget i dækningen, hvor man kommenterer og har studie hjemme i Danmark, mens der er et enkelt kamerahold i Spanien.

- Lige nu og her er der ikke noget i gang med at skrue op for dækning eller sender flere folk afsted. Men der kommer lige en ekstra historie på tv2.dk, vi laver studierne en smule længere, og vi gør lidt mere ud af det i forhold til højdepunkter.

- Det kan også være, at vi vil tilføje en aktiv rytter til studiet, så vi kan tilføre dækningen lidt vitaminer. Men ellers er det transmissionen, der betyder noget, og der er vi forholdsvis godt kørende.

- Men vi følger det undervejs, og hvis det fortsætter, hvad kan vi så gøre for de ekstra seere. Men vi har ikke besluttet noget, siger John Jäger.

Efter 8. etape lørdag ligger Jonas Vingegaard nummer otte i klassementet 11 sekunder efter rivalen Remco Evenepoel og fire efter holdkammerat Primoz Roglic, mens Jumbo-Vismas Sepp Kuss fører løbet med to og et halvt minut ned til de tre forhåndsfavoritter.