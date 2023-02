Vingegaard hastede hjem: - Det holder jeg privat

Jonas Vingegaards sæsondebut har været præget af uforudsete hændelser. Han og feltet måtte opgive at gennemføre første etape af O Gran Camiño grundet voldsomt uvejr

LUGO (Ekstra Bladet): Først hastede han hjem til familien. Dernæst fløj Jonas Vingegaard retur til Jumbo-Visma-lejren. Og siden åbnede han sin sæson i et gigantisk uvejr, hvor etapen blev afblæst før tid.

Der er ikke noget at sige til, hvis danskeren er forpustet. Også selvom han ikke har kørt et cykelløb i år. I hvert fald ikke et til ende.

Det var ellers planen torsdag, men hverken Vingegaard eller de øvrige deltagere i feltet nåede målstregen på første etape af O Gran Camiño.

Jonas Vingegaard ønsker ikke at udtale sig om årsagen til, at han måtte forlade Jumbo-Visma-lejren. Foto: Claus Bonnerup

Løbet blev afblæst før tid på grund af et frygteligt uvejr, da sneen væltede ned nær målbyen Sarria. Rytterne steg af cyklerne og blev i stedet fragtet med biler tilbage til de ventende holdbusser.

- Det var alt for koldt. Alle frøs derude. Det var den rigtige beslutning, siger Jumbo-Vismas sportsdirektør, Frans Maassen, til Ekstra Bladet.

- Jeg tror, at alle mandskaber har den samme holdning til det her, uddyber han.

- Det er privat

Den dramatiske indledning på etapeløbet følger i kølvandet på en i forvejen turbulent optakt for Vingegaard.

Hans forberedelse bød pludselig på uventet rejseaktivitet, da den danske Tour-vinder tirsdag forlod sit mandskabs lejr i Santiago for at tilslutte sig familien.

Frans Maassen er enig i beslutningen om at stoppe løbets første etape. Foto: Claus Bonnerup

Jumbo-Visma meddelte, at årsagen var et privat anliggende, og hovedpersonen selv ønskede da heller ikke at uddybe situationen, da Ekstra Bladet mødte ham forud for første etape.

- Nej, det er jo privat af en årsag, så det holder jeg privat, siger Vingegaard.

Han er ubetinget den største stjerne på startlisten i O Gran Camiño, hvorfor løbsdirektør Ezequiel Mosquera også blev en anelse nervøs, da Tour-helten pludselig måtte forlade sin galiciske base to dage før rundturens begyndelse.

Den spanske boss kunne dog hurtigt parkere bekymringen, da Jumbo-Visma meddelte, at stjernen ville vende retur igen.

Vingegaard stillede som forventet til start ved O Gran Camiño, som dog blev afbrudt på første etape. Foto: Claus Bonnerup

Nu har Mosquera imidlertid fået andre ting at tænke på...

Det hele begyndte ellers så lovende - og uden knap så meget sne - i startbyen Lugo, hvor Vingegaard også var begejstret ved udsigten til at køre løb igen.

- Det er dejligt at stå på startstregen igen og skulle køre cykelløb. Jeg har glædet mig meget, sagde han til Ekstra Bladet.

Det skulle vise sig at blive en kold fornøjelse.

Glædeligt gensyn

Der er formentlig bedre vejr i sigte, når Jonas Vingegaard skal køre Paris-Nice i begyndelsen af marts. Her venter det første sæsonmøde mellem danskeren og Tadej Pogacar.

Sloveneren rokerede nyligt rundt i sit program og har valgt at stille til start i det franske etapeløb, hvor hans danske Tour-rival også har meldt sin ankomst.

Jonas Vingegaard ser frem til duellen med Tadej Pogacar i Paris-Nice. Foto: Claus Bonnerup

- Det bliver da fedt. Det er altid sjovt at køre cykelløb imod Tadej. Han er altid stærk i foråret, så jeg skal bare prøve at gøre mit bedste, og så må vi se, om det er nok, fortæller Vinggaard.

- Han har vist skræmmende styrke her fra start og har allerede flere sejre i bagagen. Er du lidt nervøs ved, at han allerede viser den her form?

- Sidste år fik jeg også lidt af en røvfuld i marts, så det er jeg ikke rigtig så nervøs for. Jeg skal bare gøre mit bedste og fokusere på mig selv. Jeg kan ikke gøre andet end det.

Anderledes pres

Vigtigst af alt er det naturligvis at være stærkest i Touren, hvor Vingegaard står over for en ny situation.

Der kommer til at være et anderledes pres på Jonas Vingegaard i Tour de France i år, mener den forsvarende vinder. Foto: Claus Bonnerup

Han er nu manden, rivalerne skal forsøge at vippe af tronen, og spørgsmålet er, om det er sværere at genvinde titlen, end det var at tage den samlede sejr den første gang?

- Jeg tror bare, at det generelt er svært at vinde Tour det France. Det er svært at sige, om det er sværere eller nemmere. Det ved jeg ikke, før jeg har prøvet det, lyder vurderingen.

Sikkert er det, at presset vil være anderledes, når starten til årets helt store mål finder sted i begyndelsen af juli.

- Ja, det er da på en anden måde. Men der også mindre pres, fordi jeg har vundet. Og hvis ikke jeg vinder igen, kan jeg stadig gå på pension og sige, at jeg har vandt Tour de France, siger Vingegaard.