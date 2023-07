Vingegaard havde Kronprinsen i røret: Det talte de om

Kun uheld kan forhindre Jonas Vingegaard i at genvinde Tour de France.

Danskeren kom i mål sammen med Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) på 20. etape, og nu mangler kun paradekørslen i Paris, før sejren er en endegyldig realitet.

Efter tre uger i sadlen kan Jumbo-Visma-kaptajnen nu endelig kan lade presset lette fra skuldrene og se frem til fejring i Paris.

Allerede nu vælter lykønskningerne dog ind, og en af dem kom fra Kronprins Frederik, som Vingegaard fik i røret umiddelbart efter afslutningen på etapen.

- Han sagde stort tillykke, og at det er virkelig imponerende at vinde to gange i streg. Han har fulgt med og er imponeret over, hvordan jeg har håndteret det hele. Han var selvfølgelig virkelig glad, siger Vingegaard på pressemødet efter etape.

Foto: Claus Bonnerup

Vilde Vinge-dage

Den 26-årige dansker kan se tilbage på et Tour de France, hvor det især var hans imponerende enkeltstart og den efterfølgende bjergetape til Courchevel, hvor rivalen Pogacar gik helt ned, der udgjorde fundamentet til succesen.

Derfor bliver sejrsmarginen i årets Tour de France også bemærkelsesværdig stor.

Jonas Vingegaard fører klassementet med et forspring på 7 minutter og 29 sekunder ned til sloveneren, der altså må tage til takke med andenpladsen for andet år i træk.