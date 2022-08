Vingegaard-hjælper bevidstløs i 15 minutter

Mandag sluttede sæsonen for Tiesj Benoot, efter belgieren styrtede under en træningstur i Italien. Han var bevidstløs i et kvarter

Det var ikke lige den sæsonafslutning, som belgiske Tiesj Benoot havde haft i tankerne.

For mandag kom det frem, at Benoot, der var Jonas Vingegaards trofaste hjælper under Tour de France, styrtede under en træningstur i Livigno i Italien.

- Jeg var på vej ned og kørte på en lang strækning. Jeg kørte ikke engang så stærkt. Jeg kiggede tilbage og kørte 67 kilometer i timen, fortæller Benoot til den hollandske avis Wielerflits og fortsætter:

- Pludselig kom en bil ud fra en parkeringsplads. Han troede, at han kunne passere hurtigt, jeg ved det ikke. Men jeg kunne ikke bremse. Døren til bilen var bulet, spejlet var ødelagt, og ruderne var knust.

Tiesj Benoot var Jonas Vingegaards trofaste hjælper under sommerens Tour de France. Her ses de sammen i Paris. Foto: Christian Hartmann/Ritzau Scanpix

Bevidstløs i 15 min.

Men der gik noget tid, før 28-årige Tiesj Benoot forstod hele situationen. For belgieren var bevidstløs i 15 minutter, og det endte med, at han blev fløjet til hospitalet med helikopter.

Her viste det sig, at Benoot havde brækket en nakkehvirvel under sit styrt. Alligevel var cykelrytteren lettet, for der var ikke tale om nogle permanente skader.

- Heldigvis kunne jeg bevæge mine hænder og fødder. Det var en lettelse. Et par millimeter eller endda mikrometer et andet sted, kunne det have været en helt anden historie.

Den brækkede nakkehvirvel var ikke den eneste skade, som belgieren fik efter det voldsomme styrt.

- Jeg fik konstateret endnu en hjernerystelse, og de måtte fjerne glas fra min hofte og albue og sy sårene op.

Afsluttende fortæller Tiesj Benoot, at han nu kommer til at holde en pause på seks til tolv uger.

