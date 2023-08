Vingegaard-holdkammerat ramt af bil

Jonas Vingegaard har nu en holdkammerat mindre til rådighed.

Team Jumbo-Visma oplyser nemlig tirsdag på det sociale medie X, at den 21-årige rytter Thomas Gloag blev ramt af en bil på en træningstur.

Sammenstødet var så slemt, at Gloag har gennemgået en operation på grund af skaden i knæet forårsaget af styrtet.

Briten har fokus på at komme sig og forberede sig på næste sæson.

Artiklen fortsætter efter opslaget ...

Den talentfulde rytter skiftede til Team Jumbo-Visma fra Trinity Racing, et hold, der er kendt for at udvikle talenter til de bedste hold.

Gloag har vundet en etape i Tour de l'Avenir - Tour de France for 'fremtidens ryttere' - mens han også deltog i sin første Grand Tour, da han hjalp Primoz Roglic til sejr i Giro d'Italia.

I 2022-sæsonen kørte han som prøverytter for storholdet, mens han i dette års sæson kørte sin første 'rigtige' professionelle sæson.

Men det bliver altså ikke til flere løb for ham i denne sæson.

Jumbo-Visma oplyser ikke yderligere, hvor lang tid Thomas Gloag er ude.