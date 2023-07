Vingegaard hylder Asgreen: - Han har haft det svært

Kasper Asgreen har torsdag gjort sin entré i det fine selskab af danskere, der har vundet en etape i Tour de France.

Rytteren fra Soudal-Quick-Step var stærkeste mand i en udbrudskvartet, der stik mod forventning lige akkurat holdt hele vejen til mål.

Sejrherren var selvsagt lykkelig over triumfen, men det er han langt fra ene om.

Jonas Vingegaard har vundet én etape i årets Tour - det samme har Mads P. og nu Kasper Asgreen. Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

Der var euforisk stemning ved Soudal-Quick-Steps holdbus, ligesom flere af de danske landsmænd i feltet sendte rosende bemærkninger i retning af vinderen.

En af dem var Tourens førende rytter, Jonas Vingegaard, der selv undgik problemer på den stressfyldte etape.

- Jeg er meget glad for, at Kasper tog etapesejren i dag. Jeg ved, at han har haft det svært det seneste år. Så det er dejligt at se ham tilbage som vinder, siger Jonas Vingagaard.

Kasper Asgreen kunne næsten ikke tro det, efter han var kørt over målstregen som sejrherre. Foto: Martin Divisek/Ritzau Scanpix

- Under løbene taler vi altid lidt sammen i feltet. Det er dejligt at have landsmænd at snakke med. Og som vinder etaper, fortæller Jumbo-Visma-kaptajnen.

Selvom det var fladt terræn det meste af dagen, var det ingenlunde nogen nem dag for manden i den gule trøje.

- Det er på dage som disse, at man kan tabe Touren. Så man må bare sørge for at holde fokus, siger Vingegaard.