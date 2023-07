Vingegaard hyldes fra uventet kant

Selvom han for andet i år i træk forsøger at slukke Tadej Pogacars drømme om en tilbagevenden til Tour-tronen, har Jonas Vingegaard et særdeles godt ry i Slovenien.

Det er i al fald vurderingen fra de slovenske journalister, som Ekstra Bladet har talt med under Tour de France.

Årsagen skal først og fremmest findes i Jumbo-Visma-kaptajnens væremåde. Danskeren udviser en stor grad af fairplay i sin måde at køre cykelløb på, påpeger Uros Gramc, der er sportsredaktør på Večer.

Han fremhæver eksemplet fra Hautacam-etapen sidste år, hvor Vingegaard ventede på Pogacar, efter at sloveneren var styrtet på en nedkørsel.

Annonce:

- De ser ham som en stærk rytter og en fair sportsmand. Sidste år optrådte han meget retfærdigt, og han virker som en ydmyg fyr, der er helt nede på jorden og taknemmelig for de resultater, han har opnået, siger Gramc.

- Jeg vil ikke bruge ordet populær, men hvis slovenerne ser Vingegaard langs vejen, vil de også heppe på ham. Det er klart, at de ønsker, Pogacar skal vinde, men de ser Jonas som en fair sportsmand, der også er et idol og et forbillede for unge og børn, fortæller Gramc.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Slovenerne er vilde med duellen mellem Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard. Foto: Thomas Samson/Ritzau Scanpix

Frygtet og fair

Det slovenske cykelpublikum synes også at sætte pris, at rivaliseringen mellem de to topfavoritter har gjort Touren mere seværdig, ligesom medierne også dyrker dramaet for fuld udblæsning.

- I hele året har det kun handlet om historien med Jonas imod Tadej. Og kun det. Jonas er ikke portrætteret dårligt som konkurrent, fordi deres kamp sidste år foregik på et virkelig højt sportsligt niveau og var meget fair, forklarer Igor Tominec, der er journalist på Radio Slovenija.

Annonce:

- Det slovenske folk ser Jonas som en særdeles frygtet modstander, men også som en meget fair sportsmand, pointerer han.

Og så hjælper det selvfølgelig også på populariteten, at Vingegaard er gode venner med Primoz Roglic, der har en enorm slovensk fanskare.

- Folk i Slovenien holder også af Jonas, fordi han er venner med Roglic. Jonas har tidligere sagt, at de under en højdetræningslejr i Tignes sidste år hyggede sig på altanen med deres respektive familier og drak en øl. Deres venskab sætter ham i et godt lys i Slovenien, siger Gramc.