Vingegaard hyldet i hemmelighed

SKIVE (Ekstra Bladet): Mens tusindvis af mennesker havde travlt med at hylde Jonas Vingegaard på scenen på Posthusorvet i Skive forud for 4. etape af Danmark Rundt, så havde den danske Tour de France-vinder et par timer tidligere faktisk modtaget den første hyldest i den kommune, han bor i.

For i løbet af formiddagen kunne Skives borgmester Peder Christian Kirkegaard nemlig afsløre, at ikke langt derfra på Rådhustorvet var blevet lagt en æresflise med Tour de France-heltens navn indgraveret.

- Vi er meget stolte af Jonas Vingegaard. Hans sejr i Tour de France er en af de største præstationer, en dansk atlet har leveret. Og hele vejen igennem har han holdt benene på jorden og vist alle os på Skiveegnen, i resten af landet og ude i den store verden, at stærke værdier er med til at gøre livet større.

Skives borgmester Peder Christian Kirkegaard afslører æresflisen til Jonas Vingegaard. PR-foto

- Vi vil som kommune gerne give ham lidt tilbage for alle de oplevelser, som han har givet til os, og for den opmærksomhed det har givet til Skive egnen ved at hylde ham på denne måde, siger borgmester Peder Christian Kirkegaard i en pressemeddelelse.

Der er i virkeligheden ikke kun tale om en enkelt flise, men om hele tre, der udgør den øverste halvdel af en sekstakket stjerne - der er med andre ord plads til et navn mere eller at udvide med flere Tour-triumfer.

Selv er Jonas Vingegaard glad og stolt over hæderen.

Jonas Vingegaard agerede sammen med sin familie tilskuer til Danmark Rundt. Foto: Ernst van Norde

- Jeg er virkelig glad for, at min hjemkommune har valgt at hylde mig på denne måde. Det har været nogle ubeskrivelige uger, og selv om Tour-feberen er ved at have lagt sig lidt, sidder følelsen fra festlighederne i forbindelse med fejringen stadig i kroppen.

- Men det er noget helt særligt med denne flise, der er blevet lagt i min hjemkommune, siger Jonas Vingegaard, der bor i Glyngøre i den nordveslige del af Skive Kommune.

Den ære var der dog ikke mange cykelfans, der bemærkede på Posthustorvet tidligt fredag eftermiddag.

De havde i stedet travlt med at hylde den lokale helt.

