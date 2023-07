Vingegaard i hektisk finale: Alle var nervøse

Regn og cykling i høj hastighed kan give problemer.

Det gjorde det heldigvis ikke onsdag, da Tour-rytterne nærmede sig Moulins, og den midtfranske himmel pludselig åbnede sig.

Men Jonas Vingegaard følte alligevel en vis nervøsitet i kroppen, indrømmede han på sit pressemøde efter 11. etape.

- Hele feltet var meget nervøst, vil jeg mene. Når der kommer regn i Tour de France, bliver det altid meget mere nervøst end normalt. Så det var ret hektisk.

- Men med holdet gjorde vi, hvad vi altid gør: Vi blev foran. Det er mit hold helt fantastisk til - at holde mig i sikkerhed, sagde den danske Jumbo-Visma-kaptajn.

I sidste ende kunne danskeren i gult køre sikkert over målstregen. Foto: Gonzalo Fuentes/Ritzau Scanpix

Ekstra Bladet har fået eksklusiv adgang til cykelholdet Uno-X. Kom med bag de lukkede døre og mød blandt andet rytterne Jonas Gregaard og Anthon Charmig og maskinen rundt om i forberedelserne til Tour de France 2023.

Se med eksklusivt på eb.dk/plus Ekstra Bladet har fået eksklusiv adgang til cykelholdet Uno-X. Kom med bag de lukkede døre og mød blandt andet rytterne Jonas Gregaard og Anthon Charmig og maskinen rundt om i forberedelserne til Tour de France 2023. Se med eksklusivt på eb.dk/plus

Glad for gult

Han holdt naturligvis sin gule førertrøje, da han kom ind som første mand i gruppen efter supersprinterne, hvor Jasper Philipsen for fjerde gang under denne Tour var den hurtigste.

Og den er han blevet stadig mere glad for.

Annonce:

- Jeg er meget glad. Jeg nyder hver dag, jeg er i den gule trøje. Jeg vil rigtig gerne have den - det er den fedeste trøje i cykelsporten. Så jeg nyder hvert et øjeblik og hver dag med den.

Fire hårde dage

Efter et par etaper uden nævneværdig aktivitet for klassementsrytterne byder torsdagen på en tricky etape med fem kategoriserede stigninger og to kategori 2-stigninger i finalen.

Jonas Vingegaard er naturligvis stadig i gult, men morgendagen er dog en smule mere udfordrende. Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

En godt krydret forret til de tre bjergetaper fra fredag til søndag.

- Jeg har ikke rigtig kigget på etapen i morgen, men det går meget op og ned, har jeg hørt. Så jeg gætter på, at vi skal ... ja, jeg ved ikke lige, hvad planen er. Det skal vi lige snakke om.

- Og til weekenden bliver jeg nødt til at yde mit bedste hver dag, og så må vi se, bedyrede Vingegaard, der fortsat fører med 17 sekunder til Tadej Pogacar.