Vingegaard i hopla på fransk tv

Det siges, at den gule trøje giver vinger. Men den giver åbenbart også et smil på læben.

Det havde Jonas Vingegaard i hvert fald, da han efter at have modtaget sin anden gule trøje i år på podiet i Bordeaux satte sig til rette til det obligatoriske mini-interview med fransk tv.

Men det var ikke de franske værter, der fik det første spørgsmål - det var såmænd Vingegaard selv. Han var nemlig interesseret i lidt basal franskundervisning.

- Siger man bon jour eller bon soir? Siger jeg det rigtigt? indledte han med et stort smil på læben.

Så fik han ellers forklaret etiketten med, at man først på dagen siger det 'bon jour', der betyder god dag, mens det korrekte ville være at benytte 'bon soir' - god aften - på den tid af døgnet.

- Ah. Well, bon soir, svarede den danske Jumbo-kaptajn.

Dansk-undervisning

Og så forklarede han ellers med glimt i øjet og stor veloplagthed, hvordan benene var gode, og at han havde haft det fint i den franske hede, der fredag konstant var over 30 grader og i højere grad havde påvirket konkurrenten Tadej Pogacar.

Humøret var mindst lige så godt som benene, og han indvilgede i at blive lidt længere for lige at få udtalen af hans meget kryptiske efternavn på plads for de ikke så sprogstærke franskmænd.

- Jamen, det vil jeg da gerne.

- På dansk siger vi, Vingegaard. 'Vin-ge-gaard', forklarede han på bedste skolemester-facon.

Det misforstod de fleste i det franske studie, men endte med at stave sig frem til, at det på fransk skulle staves 'Vinguegor', hvis de på nogen måde skulle være med.

Men helt godt blev det ikke ...