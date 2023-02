Vingegaard i nyt byggeprojekt: Hus til svigermor

Det er ikke mere end knap et år siden, at Jonas Vingegaard og kæresten Trine Marie Hansen købte nyt hus i Glyngøre.

Men allerede nu har parret et nyt husprojekt i støbeskeen.

Det skriver SE og HØR.

Foto: Jens Dresling

Ifølge ugebladet vil Jonas Vingegaard og Trine bygge et helt nyt hus på den grund, hvor deres gamle hus lå.

Planen er, at Trines mor, den tidligere 'Bagedyst'-deltager Rosa Kildahl, og hendes mand, Carsten, skal flytte ind her.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Lille Frida er den helt store årsag til, at Rosa Kildahl har sagt ja til at flytte ind i det nye hus. Foto: Claus Bonnerup

Især tanken om at komme tæt på barnebarnet Frida har fået Rosa Kildahl med på ideen om at flytte.

– Jeg tænker, at det først og fremmest er Frida, der fik os til at sige ja. Men det bliver også uden have og noget, der skal vedligeholdes, og det er fint, for vi bor i sommerhuset halvdelen af året og rejser meget, siger Rosa Kildahl til SE og HØR.

Hun fortæller desuden, at flytningen først ligger et stykke ude i fremtiden, da de netop er gået i gang med nedrivningsprocessen af det gamle hus.

Jonas Vingegaard tager endelig hul på 2023-sæsonen, når han i næste uge skal køre det spanske cykelløb Gran Camiño.