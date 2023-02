Vingegaard i offensiven: Tour-triumf eller skuffelse

Kan vi forvente Jonas Vingegaard i spidsen for et dansk cykelhold, er Tadej Pogacar verdens bedste rytter og har debatten om tour-vinderens cykelpause været uberettiget?

MONTE TEGRA (Ekstra Bladet): Man kan ikke klandre Jonas Vingegaard for at være defensiv.

Hverken på cyklen eller i henhold til målsætninger.

Fredag leverede han beviser på begge fronter ved både at vinde 2. etape af O Gran Camiño og samtidig melde offensivt ud om sæsonens helt store mål.

Over for Ekstra Bladet gør han det klart, at det vil være en skuffelse, hvis det ikke lykkes ham at gentage sidste års triumf i Tour de France.

- Det er selvfølgelig et pres at lægge på sig selv. Men sidste år vil jeg også have sagt, at det ville være en skuffelse, hvis vi ikke vandt som hold. På den måde er der ikke så meget, der er anderledes, siger Vingegaard.

Jonas Vingegaard kørte sig fredag i gult i etapeløbet O Gran Camiño, da han vandt 2. etape. Foto: Claus Bonnerup

Ved Touren i fjor delte han kaptajn-rollen med Primoz Roglic, men til sommer bliver der ændret på dét.

Jumbo-Visma har blandet kortene på den måde, at sloveneren kører for sejren i Giroen i maj, mens samtlige sejl sættes for danskeren to måneder senere i Frankrig.

Holdet har forbedret sig

Holdets sportsdirektør Frans Maassen er fortrøstningsfuld ved prioriteringen under Touren, men han pointerer, at det bliver udfordrende for Vingegaard at gentage bedriften.

- Hvert eneste år vil det være virkelig svært at vinde Touren. Han har et rigtig stærkt hold bag sig og bliver enlig kaptajn hos os, så vi kan tage hånd om ham hele dagen, siger Maassen til Ekstra Bladet.

Frans Maassen er fortrøstningsfuld, når det kommer til muligheden for endnu en dansk Tour-sejr til sommer. Foto: Claus Bonnerup

- Uden at lægge meget pres på ham mener jeg, at han vil kunne gøre det igen. Han er virkelig stærk på de lange stigninger, og jeg tænker, at vi har forbedret os i forhold til materiellet, påpeger Jumbo-Visma-bossen.

Pogacar øjner revanche

Bookmakerne er ikke i tvivl om, at den forsvarende vinders største rival igen i år bliver Tadej Pogacar.

Den dobbelte Tour-triumfator er revanchelysten oven på andenpladsen i 2022 og har åbnet sæsonen med flere sejre på stribe.

Dysten om tronen kan dog meget vel blive mere end en tvekamp, lyder vurderingen fra Frans Maassen.

- Tadej Pogacar er blevet stærkere, men det er Jonas også. Det handler dog ikke kun om de to. Der vil være mange flere ryttere, som kæmper om at blive Tour-vinder.