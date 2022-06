Vingegaard i storform før Touren

Primoz Roglic og Jonas Vingegaard er blevet stillet en delt kaptajnrolle i udsigt i sommerens Tour de France.

Og at dømme efter en uges Critérium du Dauphiné ser de ud til at være to særdeles gode kort at have på hånden for Jumbo-Visma.

Efter suveræn kørsel fra de to på 7. etape overtog Primoz Roglic førertrøjen, da flere af de øvrige konkurrenter faldt fra.

Med et angreb på sidste stigning slog Roglic et hul til favoritgruppen, men nåede ikke udbryderen Carlos Verona.

Movistar-spanieren, der havde siddet i udbrud på etapen, sikrede sig dermed sin første professionelle sejr i karrieren.

Vingegaard spurtede kort efter sin holdkammerat i mål som treer på etapen, mens danskeren avancerer til andenpladsen i det samlede klassement.

Han er 44 sekunder efter Roglic og har selv 40 sekunder ned til AG2R's Ben O'Connor, der er nummer tre.

- Jeg synes, jeg var rigtig godt kørende i dag. Jeg kunne se på de watt, jeg kørte opad med, at det var rigtig godt. Så at jeg stadigvæk har overskud, er et dejligt tegn, siger Vingegaard til TV 2 Sport efter lørdagens etape.

Mens bjergstrabadserne spidsede til på den 134 kilometer lange etape, var der mandefald blandt flere af de ryttere, der lå i toppen af klassementet før etapen.

Dagens næstsidste bjerg, Col de la Croix de Fer, sørgede sammen med varmen for udskilningen, der blandt andet gik ud over Ineos-rytteren Ethan Hayter, Movistars Enric Mas og manden med den gule førertrøje, Wout van Aert.

Træerne voksede altså ikke ind i himlen for Jumbo-Vismas van Aert, der ellers har været stærkt kørende med to etapesejre i løbet.

I et udbrud med klatrestærke folk formåede Carlos Verona sammen med Kenny Elissonde at holde favoritgruppen på behørig afstand.

Ved foden af den sidste stigning, Vaujany, kørte Verona fra Trek-konkurrenten, og han holdt hele vejen til stregen.

Efter et hårdt tempo forrest i favoritgruppen af Jonas Vingegaard stak Roglic af i et forsøg på at hente spanieren, men det lykkedes lige nøjagtig ikke.

Til gengæld kunne han glæde sig over en andenplads og førertrøjen, mens Vingegaard trods sit hårde forarbejde havde kræfter nok til at drøne fra Ben O'Connor i kampen om tredjepladsen.