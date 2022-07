Vingegaard i storform: - Jeg er overrasket

Formen er god hos Danmarks store Tour-håb. Rigtig god.

Det vidnede fredagens enkeltstart i den grad om, da Jonas Vingegaard endte som nummer syv på etapen lige foran sin holdkammerat Primoz Roglic.

Men faktisk den 25-årige thybo faktisk ikke regnet med, at han var så godt kørende.

- Jeg synes egentlig, jeg er lidt overrasket. Jeg havde ikke lige forventet at køre så stærkt, men jeg er selvfølgelig glad for det, og jeg kan godt være tilfreds, fortæller han til Ekstra Bladet umiddelbart efter etapen i København.

- Hvad siger det om din form?

- Det siger bare, at jeg er i rigtig, rigtig god form, og jeg glæder mig bare til de næste tre uger. Det bliver mega fedt.

Jonas Vingegaard blev nummer syv på enkelstarten i København - et sekund hurtigere end holdkammeraten Primoz Roglic. Foto: LISELOTTE SABROE/Ritzau Scanpix

Den imponerende kørsel bliver ikke mindre imponerende af, at danskeren faktisk ikke gav den alt, hvad den kunne trække, da han susede rundt i de københavnske gader.

På grund af den våde asfalt undlod han nemlig at tage de helt store chancer, afslørede han.

- Mit forhjul var ved at skride et par gange, så jeg er da glad for, at jeg ikke tog chancer, for hvis jeg havde gjort det, var jeg nok styrtet.

Men selvom Jonas Vingegaard lige akkurat slog Primoz Roglic på de 13,2 kilometer, så måtte Jumbo-Vismas kaptajner også se den helt store favorit, Tadej Pogacar, var en anelse hurtigere på enkeltstartscyklen.

Han kom således i mål i en tid, der var otte sekunder hurtigere end danskeren.

- Vi kan godt være tilfredse i forhold til det, som vi taber. Det er rigtig godt. Og der er jo ikke noget internt klassement - det er os mod ham (Pogacar, red.), og vi skal spille vores kort senere.