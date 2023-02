Vingegaard i vildt sne-kaos: Løbet stoppet

SARRIA (Ekstra Bladet): Jonas Vingegaard fik en noget uventet og uforløst sæsondebut.

1. etape af det spanske løb Gran Camiño blev således stoppet, efter at et massivt snevejr havde ramt det område, hvor rytterne kørte.

Det skete med cirka 20 kilometer til mål.

En våd Jonas Vingegaard stiger ud af holdbilen i målbyen Sarria. Foto: Claus Bonnerup

Forinden indtog den danske Tour de France-vinder en rolle som forhandler med løbskommissæren og var derfor med til at få løbet neutraliseret.

Kort tid efter kunne man på tv-billederne se, hvordan flere ryttere satte sig ind i holdbilerne, mens sneen fortsatte med at vælte ned.

I første omgang fortsatte de tre forreste ryttere dog med at køre.

Det var derfor først, da der kom en officiel melding om, at etapen var afbrudt, at fronttrioen stoppede med at træde i pedalerne.

Foto: Claus Bonnerup

Forinden havde Jonas Vingegaard fået den bedst tænkelige start på det spanske etapeløb, da han kom først over den første bonusspurt og dermed sikrede sig tre bonussekunder.

Det vindes endnu ikke, om de sekunder betyder, at danskeren har førertrøjen på, når anden etape køres fredag.

Efter planen fortsætter O Gran Camiño fredag med 2. etape fra Tui til A Guarda. Det slutter søndag med en 18 kilometer lang enkeltstart.

Ekstra Bladet er på plads ved det spanske etapeløb og jagter en kommentar fra Jonas Vingegaard.