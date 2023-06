Vingegaard irriteret på holdkammerat: - Jeg var ked af det

Normalt betyder champagne liv og glade dage.

Den følelse havde Jonas Vingegaard dog ikke, da Team Jumbo-Visma nød et glas efter 4. etape af Tour de France sidste sommer.

Holdet fejrede, at Wout van Aert havde vundet etapen og kørt sig i den eftertragtede gule førertrøje.

Men for Jonas Vingegaard var det netop belgieren, som var problemet. Det gør danskeren klart i den nye Netflix-dokumentar 'Tour de France: Unchained'.

- Det var en skam ikke at vinde et par sekunder på Tadej (Pogacar, red.). Jeg var ked af det. Jeg ville virkelig gerne have siddet i hjulet på Wout. Han var bare så stærk. Hvis han havde ventet på toppen - bare to sekunder - kunne det have gjort forskellen.

I dokumentaren er det tydeligt, at 26-årige Jonas Vingegaard er misfornøjet, da Wout van Aert åbner den første flaske champagne efter triumfen.

De to Jumbo-Visma-stjerner. Foto: Claus Bonnerup

Dagen efter var der brosten på menuen i verdens hårdeste cykelløb, og her gjorde den belgiske superstjerne skaden god igen på en etape, som Jonas Vingegaard bestemt ikke så frem til.

- Jeg var nervøs før etapen, for det var en, hvor du kunne tabe Tour de France. Og så fik jeg et problem, hvor jeg gik i panik.

Sportsstjernen fra Danmark fik bøvl med cyklen, og det betød, at han pludselig var langt efter rivalen Tadej Pogacar.

I den pressede situation viste Wout van Aert sig som en holdspiller og faldt tilbage til Jonas Vingegaard.

Belgieren kørte danskeren helt til målstregen og sørgede for, at tidstabet til Tadej Pogacar kun blev på 20 sekunder.

Og det var Jonas Vingegaard selvfølgelig meget taknemmelig for.

- Wout reddede min røv. Det viser, hvor god en holdkammerat han er.