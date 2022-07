Vingegaard: - Jeg er fuldstændig ren

Jumbo-Vismas store dominans i årets Tour de France betød, at Jonas Vingegaard svarede på, hvorvidt han og hans holdkammerater var dopet

ROCAMADOUR (Ekstra Bladet): Den gule trøje, den prikkede bjergtrøje, den grønne pointtrøje og seks etapesejre.

Jonas Vingegaard og Jumbo-Visma har domineret årets udgave af verdens største cykelløb.

Det kom i den grad også til udtryk på lørdagens enkeltstart, hvor Wout van Aert tog sejren, mens Jonas Vingegaard blev nummer to.

På grund af den store dominans i Tour de France fik Danmarks store cykelstjerne også dét spørgsmål, som er så godt som uundgåeligt, når man har været så suveræne: Er I rene, og hvorfor skal man tro på jer?

Til det havde 25-årige Jonas Vingegaard et meget klart svar:

- Vi er fuldstændig rene hver og én af os. Det kan jeg sige til jer alle. Ingen af os tager noget ulovligt. Jeg tror, at vi er så gode på grund af den forberedelse, vi laver, sagde han og fortsatte:

- Vi tager vores højdetræningslejr til det næste niveau. Vi gør alt inden for materiale, mad og træning. Holdet er det bedste inden for det, og det er derfor, I skal stole på os.

Foto: Claus Bonnerup

Det er mere end tre år siden, at en cykelrytter på topniveau er blevet taget for doping, men det har ikke fået fortidens spøgelser til at forsvinde fra feltet.

Jonas Vingegaard er den anden dansker til at vinde Tour de France, efter Bjarne Riis i 1996 stod øverst på podiet i Paris.

Han indrømmede sidenhen, at han var dopet, da han vandt, hvilket er noteret ud for hans navn på rekordlisterne.

Lørdagens resultat på enkeltstarten betyder, at Jonas Vingegaard er 3 minutter og 34 sekunder foran Tadej Pogacar.

Søndag er der paradekørsel i Paris.

Indtil da kan du her læse om, hvordan Michael Rasmussen livsværk krakelerede for 15 år siden, da danskerens blev flået ud af Tour de France i den gule trøje.

