Vingegaard: - Jeg og min hustru nyder det

For ganske få år siden var det ikke et særsyn at se ryttere i Tour de France tage en øl eller et glas vin til aftensmaden. Det hjalp med at falde bedre i søvn efter en stressende dag, hvor adrenalinen pumpede rundt i kroppen.

I dag er det meget anderledes. De allerbedste rører hverken alkohol eller søde sager. De passer i stedet deres træning og følger diætisternes kostplan til punkt og prikke. Det handler om marginal gains, og her er der ikke råd til at træde ved siden af.

Og dog.

For Jonas Vingegaard afslørede på sit pressemøde efter 12. etape til Belleville-en-Beaujolais, at han faktisk træder ved siden af en gang imellem.

Der er sjældent slinger i valsen for toppen af professionel cykelsport. Men Jonas Vingegaard giver sig selv lov til lidt forbudte sager en gang imellem. Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix

Det sagde han i forbindelse med et spørgsmål, der gik på det vinproducerende Beaujolais-område - og om han nød deres produkter.

- Jeg nyder faktisk af og til en god flaske vin. Jeg er dog mest til hvidvin, sagde Vingegaard og afslørede, at han dermed formentlig ikke drikker så meget fra selve Beaujolais, der næsten kun producerer rødvin.

Øl-kongen Pogacar

Og så måtte han lige præcisere, at han altså ikke bare giver den gas uge efter uge.

- Jeg og min hustru nyder det. Ikke at vi drikker meget, for det kan man ikke som cykelrytter. Men fra tid til anden drikker vi et glas.

Moderate mængder altså - så det kan gå. Han fører i hvert fald Tour de France.

Og så er der hans nærmeste rival, Tadej Pogacar, der som med så meget andet har en anden tilgang til tingene.

Det illustrerede sloveneren til stor moro efter sin sejr i Amstel Gold Race i foråret, hvor det stod klart, at han kan lide en god pilsner.

I hvert fald tog han imod den obligatoriske fadøl fra sponsoren Amstel - og skyllede den ned i et drag, så britiske Tom Pidcock på podiet brød ud i grin.