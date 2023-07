Vingegaard: - Jeg tager ikke noget

Jonas Vingegaard har forståelse for, at præstationerne i nutidens cykling fører til skepsis

De leverer det ene show efter det andet i årets Tour de France.

Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar er i en klasse for sig på stigningerne, og når de først lancerer deres offensiv, er der ingen andre i feltet, som kan følge dem.

Det har givet et spektakulært cykelløb og samtidig også historiske præstationer. De to topfavoritter har således undervejs i deres hæsblæsende duel slået rekorder på flere af stigningerne.

Den slags afføder begejstring og kan også føre skepsis med sig.

Forstår skepsis

Men det er kun sundt, at der bliver stillet spørgsmål til præstationerne, mener Jonas Vingegaard. Det fortæller danskeren på pressemødet efter 15. etape.

- For at være ærlig forstår jeg til fulde, at der er skepsis. Vi er nødt til at være skeptiske grundet det, der skete i fortiden. Hvis ikke vi var det, tror jeg, at det ville ske igen. På den måde har jeg fuld forståelse for alle de spørgsmål, vi får, fortæller Tour-vinderen.

- Det eneste, jeg kan sige, er, at jeg ikke tager noget som helst. Men jeg er oprigtig glad for, at der er en skepsis, fordi vi kører hurtigere, og vi kører måske også hurtigere end dengang, siger Vingegaard.

De to rivaler er helt suveræne under årets Tour de France sammenlignet med den resterende del af feltet. Foto: Stéphane Mahé/Ritzau Scanpix

Andre faktorer

Jumbo-Visma-kaptajnen pointerer i samme ombæring, at tiden også er en anden i dag. Der er blevet skruet på en lang række parametre i forhold til de professionelle rammer, hvorfor rytterne er langt bedre stillet i forhold til at skabe de bedste forudsætninger for at præstere.

- Der er også andre faktorer i dag såsom ernæring, materiel og træning. Alt er anderledes. Men det er altid godt at være skeptisk eller i hvert fald tænke over det, siger danskeren.

Vingegaard beholder sin gule førertrøje på 15. etape, da han og Tadej Pogacar kom samlet til mål.

Derfor blev der heller ikke rykket ved afstanden mellem de to i klassementet, hvor danskeren fortsat har et forspring på ti sekunder ned til sin slovenske rival.