Vingegaard kæmpede desperat: Taber tid til Pogacar

Jonas Vingegaard tabte otte sekunder til konkurrenten Tadej Pogacar, men holdt fast i den gule førertrøje, da Michael Woods (Israel Premier Tech) søndag triumferede på Tour de Frances 9. etape.

Dermed er den forsvarende danske Tour-vinder 17 sekunder foran sloveneren i det samlede klassement.

Etapen sluttede med 13 kilometers kørsel op ad vulkanen Puy de Dôme, og her kørte Woods alene til mål, efter at han 450 meter før mål indhentede Matteo Jorgenson (Movistar).

Woods følger med sin etapesejr i sporet på blandt andre danske Johnny Weltz, som tog sin karrieres eneste etapesejr i Touren for 35 år siden, da løbet senest lagde vej forbi Puy de Dôme.

Michael Woods var den stærste mand i udbruddet og snuppede sin første etapesejr i verdens største cykelløb. Foto: Thomas Samson/Ritzau Scanpix

Canadisk triumf

Den 36-årige canadier var en del af et udbrud på 14 ryttere, der tidligt fik lov at stikke afsted og opbygge et forspring på mere end 16 minutter, da det var på sit højeste.

Ingen af udbryderne var en trussel i klassementet, så det stod efterhånden klart, at der ville blive ét løb om etapesejren og ét om klassementet.

Matteo Jorgenson var gået solo allerede inden bunden af Puy de Dôme, men 450 meter før stregen blev han indhentet og sat eftertrykkeligt af Woods, der kom blæsende bagfra.

Jorgenson blev også overhalet af både Pierre Latour (TotalEnergies) og Matej Mohorič (Bahrian-Victorius). Jonas Gregaard (Uno-X) var eneste dansker i udbruddet. Han kom i mål som nummer otte.

Foto: Thomas Samson/Ritzau Scanpix

Vingegaard kæmpede

I favoritfeltet blev der op ad vulkanen skilt mange udfordrere fra, inden Pogacar satte et angreb ind og fik skabt et hul til Vingegaard, efter at danskeren i første omgang forsøgte at hænge på.

Vingegaard fandt dog et fint tråd og begrænsede skaden. Duellanterne kom i mål som henholdsvis nummer 13 og 14. I det samlede klassement har Vingegaard nu 17 sekunder ned til sloveneren.

Til gengæld voksede afstanden til resten. Jai Hindley (Bora) er 2 minutter og 40 sekunder efter danskeren på den samlede tredjeplads.

En stor gruppe på 14 ryttere kom afsted fra etapens start. I gruppen sad Jonas Gregaard som eneste dansker.

Mads Pedersen og Kasper Asgreen prøvede efterfølgende at mindske afstanden til frontgruppen, så henholdsvis Mattias Skjelmose og Julian Alaphilippe kunne komme indenfor rækkevidde af at kunne springe op til udbryderne på egen hånd.

Men det lykkedes ikke, og da Skjelmose forsøgte sig med et angreb senere, fik han Alberto Bettiol med som dødvægt og opgav sit forsøg. Bettiol havde Neilson Powless (EF) oppe i frontgruppen og skulle bare bremse af.

Skjelmoses forsøg blev et af de sidste fra feltet, før det slog helt op i banen og lod 14-mands-gruppen sejle væk. Med 109 km til mål havde det fået over ti minutters forspring.

Med godt 60 kilometer igen indledte frontgruppen en ren angrebsfest, og forspringet til feltet af samme årsag voksede til mere end 16 minutter, inden Jorgenson ramte bunden af Puy de Dome og tog hul på sit forgæves forsøg på at vinde etapen.