Vingegaard kan finde på at angribe igen

NÎMES (Ekstra Bladet): Da Jonas Vingegaard onsdag angreb Tadej Pogacar og satte den ellers suveræne slovener på vej mod toppen af Mont Ventoux, skrev han historie.

For aldrig før har en rytter i Tour de France kørt fra Pogacar i en direkte duel op ad bakke.

En stor bedrift af den 24-årige dansker, der torsdag havde haft tid til at tænke lidt over det - men stadig ikke helt kan begribe det.

- Det er godt nok noget vildt, at jeg kørte fra ham. Ja, det er vildt, konstaterer han.

På Mont Ventoux så han sprækker i Pogacars panser, men det gjorde andre også. Så Vingegaards angreb kan måske indgyde håb om, at årets Tour alligevel ikke er helt afgjort allerede.

- Ja, det kan selvfølgelig godt være, at det har gjort det. Jeg vil egentlig holde mig til min plan og bare følge med hver dag. Men hvis jeg føler mig super godt kørende, så kan det være, at jeg prøver at angribe.

Jonas Vingegaard er på ganske få dage gået fra at være en i rækken af hjælpere til Primoz Roglic til at være den måske største udfordrer til Tadej Pogacar.

Og det kan mærkes.

- Der er kommet meget mere fokus på os i medierne. Både her og på familien derhjemme. Stort set alle personer, jeg kender derhjemme, bliver fundet frem af diverse medier, siger Vingegaard.

En udvikling, han på den ene side tager stille og roligt, men på den anden side ikke er så komfortabel ved.

- Jeg tror, at der er nogle, der kan lide det mere, end jeg kan, konstaterer han.

