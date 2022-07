Vingegaard kan forvente millioner fra sponsorer

21 etaper, 3,328 kilometer og 61 stigninger.

Jonas Vingegaard klarede sig igennem Tour de France som den hurtigste af alle i feltet.

Oven i hatten tager han også den prikkede bjergtrøje med sig hjem til knapt så bjergrige Danmark.

Siden han kørte fra den dobbelte forsvarende Tour-vinder, Tadej Pogacar, på Col du Granon på 11. etape og dermed kørte sig i gult, har der stået 'Vingegaard' på hele Touren.

Jonas Vingegaard knuste Tadej Pogacar på 11. etape, hvor han kørte sig til en sejr og den gule trøje. Foto: Anne-Christine Poujoulat/Ritzau Scanpix

Men ud over hæder og hyldest kan han også se frem til en stigende interesse hos virksomheder, der gerne vil betale store summer for at bruge Vingegaards ansigt i forbindelse med virksomhedens produkt.

Det er sponsorekspert og direktør hos SponsorPeople, Thomas Badura, ikke i tvivl om.

- Han stepper helt sikkert op på et andet niveau, indleder han.

- I et kommercielt perspektiv kan han være trækplaster for virksomheder herhjemme i Danmark, men også internationalt.

Ingen kan efterhånden anfægte, at Jonas Vingegaard er en af de bedste i verden til at køre på cykel, men hele verden har set en helt særlig side af danskeren fra Glyngøre, som gør ham endnu mere eftertragtet rent kommercielt.

- Han har bevist, at han er en rytter og en personlighed, der står for ydmyghed og ordentlighed. Han kommunikerer modent og ordentligt, selvom han ikke er specielt gammel.

Fans og medier elskede at se 25-årige Vingegaard sammen med kæresten Trine og datteren Frida efter enkeltstarten i København. Han har heller ikke lagt skjul på, at familien kommer før alt andet.

Jonas Vingegaard med kæresten Trine Marie Hansen og datteren Frida i barnevognen efter 1. etape i København. Foto: Claus Bonnerup

Og ingen troede deres egne øjne, da Vingegaard stoppede op og ventede på sin direkte konkurrent Pogacar, efter slovenerens styrt på en nedkørsel på 18. etape.

- Det stiller Vingegaard med nogle helt andre muligheder kommercielt, at der er nogle menneskelige værdier tilknyttet ham som person, samtidig med at han slutter øverst på skamlen i Touren og dermed bliver et kendt ansigt internationalt, siger Thomas Badura.

Ekspertens råd: Dét ville trække ham ned

Men når tilbuddene begynder at regne over Vingegaard, skal han ikke bare takke ja til det første og det bedste, mener Badura.

- Han kan være interessant for alle typer brands, men jeg vil råde ham til ikke at gå ud og tegne aftaler med virksomheder, som ikke har en form for soliditet eller ordentlighed.

- Hvis et brand som eksempelvis Monster Energy kommer til ham, så ville jeg råde ham til at være påpasselig med at gøre det.

- Det vil i mine øjne trække ham ned. Jeg mener ikke, der er værdi-match mellem det produkt og Jonas Vingegaard.

- Han er ikke den sprælske, udfarende type. Han er mere ovre i den ordentlige, robuste og troværdige person. Jeg kan forestille mig, at det er vigtigt for ham, at han kan stå inde for de brands, han kan finde på at lave en personlig aftale med, fortæller sponsoreksperten.

Holdkammeraten hos Jumbo-Visma Wout van Aert cykler rundt med en hjelm plastret ind i Red Bull-logoer, men Thomas Badura ser hellere den ydmyge dansker indgå aftaler med virksomheder i helt andre brancher.

Belgiske Wout van Aert kører med en Red Bull-hjelm. Tre ryttere i Tour-feltet er sponsoreret af Red Bull. Tom Pidcock (IGD) og tyske Anton Palzer (BOH) fuldender trioen, men det er kun belgieren, der kører med sponsoreret udstyr energidrik-giganten. Foto: Anne-Christine Poujoulat/Ritzau Scanpix

- Hvis jeg var ham, ville jeg hellere lave aftaler med for eksempel it-selskaber eller finansielle virksomheder.

- Hos hele it og tech-området ligger der nogle fremadstormende danske virksomheder, som kunne gå ud og bruge sådan en som Vingegaard. Jeg tror også, han kunne være et friskt pus til flere finansielle spillere, som traditionelt set er meget konservative.

- Han ville også passe godt ind hos brancher som sundhed og motion, forklarer Badura.

500.000 euro (3,7 millioner kroner) tager Jonas Vingegaard med sig hjem efter Tour de France-triumfen.

Det er dog kutyme i cykelsporten, at resten af holdet og personale også får en bid af præmiepenge-kagen.

Og ja, det lyder ikke af mange penge for at vinde verdens største cykelløb, men bare rolig, der skal nok stadig rulle millioner ind på kontoen hos danskeren.

- Han får helt klart en bonus fra teamet oven på den her sejr. Og med en personlig sponsoraftale oven i det bør han kunne konvertere det hele til et mindre tocifret millionbeløb i danske kroner.

Danmarks nye darling

Skal man forsøge at nævne de største danske nuværende atleter, vil mange formentligt pege på Christian Eriksen, der lige er skiftet til Manchester United eller Kevin Magnussen, der overrasker i Formel 1 i denne sæson.

Sportsstjerner som mange virksomheder hungrer efter at få en aftale med. Men med en Tour-sejr i bagagen, kan Jonas Vingegaard godt ende i samme fine selskab.

- Han kommer helt sikkert til at tage et godt skridt deropad. Han bliver en darling herhjemme, men det er klart, han også skal fokusere på, hvad der sker i udlandet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Udover den samlede Tour-sejr vinder Jonas Vingegaard også bjergtrøjen efter hans sejr på 18. etape. Foto: Guillaume Horcajuelo/Ritzau Scanpix

Selvom Vingegaard kan forvente en enorm interesse fra udenlandske virksomheder, tror Thomas Badura stadig på, at danske virksomheder kan lande en aftale med stjernefrøet.

- Hvis det er den rigtige pakke, og de rigtige virksomheder, tror jeg godt, han vil lave aftaler med danske virksomheder frem for udenlandske.

Tiden vil vise, hvem der bliver så heldige at få en aftale i hus med Jonas Vingegaard.

Indtil da kan du her læse om, hvordan Michael Rasmussens livsværk krakelerede for 15 år siden, da danskeren blev flået ud af Tour de France i den gule trøje.

