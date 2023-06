Vingegaard klar i mælet: Kritik af Netflix-succes

Jonas Vingegaard mener, at Netflix-serien om Tour de France i nogle tilfælde bærer præg af, at der skabes et drama, som ikke er der. Danskeren er dog glad for, at produktionen skaber fokus på cykling

Interessen for Tour de France er enorm, og dramaet på landevejen fænger sommer efter sommer et stort internationalt publikum bag tv-skærmene.

Bevågenheden er næppe blevet mindre i år, efter at Netflix for få uger siden lancerede deres stort anlagte produktion ’Tour de France – Med i feltet’, der giver et unikt indblik i kulissen bag verdens største cykelløb.

Streamingtjenesten var i 2022-udgaven med som fluen på væggen hos flere af feltets mandskaber, heriblandt Jumbo-Visma, og Jonas Vingegaard har som Tour-vinder selvfølgelig en hovedrolle i den populære serie, der tæller otte afsnit.

Selv er danskeren dog ikke udelukkende begejstret for det endelige produkt, om end han både bifalder og anerkender, at serien skaber vigtig fokus på cykelsporten.

- Jeg har set den, ja. Helt generelt synes jeg, at det er godt for cykelsporten og godt for holdene. Men jeg synes også, at det nogle gange bærer præg af, at man skaber en historie, som ikke er der, siger Vingegaard.

- Det betyder selvfølgelig, at man måske skal tænke lidt mere over, hvordan man svarer i interviewene. Men i sidste ende synes jeg, at det er godt for cykelsporten, konkluderer Tour-vinderen.

Jonas Vingegaard og Wout van Aert under en træningstur i Spanien kort før starten på Tour de France. Foto: Marco Bertorello/Ritzau Scanpix

Jonas Vingegaard og Wout van Aert hilser på hinanden under forrige års Tour de France, hvor vennerne kunne ankomme til Paris i henholdsvis gul og grøn trøje. Foto: Claus Bonnerup

Gode venner

Den 26-årige dansker adresserer ikke kritikken til en specifik hændelse, men der er med overvejende sandsynlighed tale om en af seriens første episoder, hvor det i dramaturgien fremstår som om, at der er splid mellem Vingegaard og holdkammeraten Wout van Aert.

Sidstnævnte vandt 4. etape i sidste års Tour efter et sent angreb på en afsluttende stigning, hvor han undervejs ikke ventede på sin kaptajn, der missede muligheden for at tage sekunder på rivalen Tadej Pogacar (UAE Team Emirates).

De to Jumbo-Visma-stjerner har dog gentagne gange understreget, at de er rigtig gode venner og har et respektfuldt forhold til hinanden.

Det kom også til udtryk adskillige gange i selvsamme Tour de France, hvor Wout van Aert var en kæmpe støtte for Jonas Vingegaard på flere etaper, ligesom danskeren på den afsluttende enkeltstart valgte at skrue ned for tempoet til sidst, i en ren gestus, så hans belgiske kollega kunne vinde etapen.

