Vingegaard knuser Pogacar og vinder på 18. etape

Vild, vildere, Vingegaard!

Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma) tager sejren på 18. etape i Tour de France og lægger yderligere afstand til Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) i det samlede klassement. Pogacar blev nummer to på etapen og Wout van Aert (Jumbo-Visma) blev nummer tre.

Danskeren tager 1 minut og 8 sekunder på Tadej Pogacar, når man tæller bonussekunderne med. Nu fører han løbet med 3 minutter og 26 sekunder til sloveneren på andenpladsen.

Jonas Vingegaard tog sin anden etapesejr i dette års Tour. Foto: Thibault Camus/Ritzau Scanpix

Tadej Pogacar blev sat af med under fem kilometer til mål, da Jonas Vingegaards holdkammerat Wout van Aert satte tempo på den afsluttende stigning, Hautacam.

Kort efter kørte Vingegaard videre fra sin belgiske holdkammerat og kunne alene række armene i vejret, da han krydsede målstregen på det legendariske bjerg - samme sted, hvor Bjarne Riis vandt i den gule trøje i 1996.

De sidste to års Tour de France-vinder, Tadej Pogacar, måtte se sig slået på Hautacam. Foto: CHRISTIAN HARTMANN/Ritzau Scanpix

Allerede på næstsidste stigning, Col de Spandelles, satte Tadej Pogacar det første angreb ind på den gule førertrøje.

Pogacar forsøgte med adskillige slangehug at stikke afsted fra Vingegaard, men han sad limet fast til hjulet på UAE-rytteren.

Det var tæt på at gå helt galt for Jonas Vingegaard, da han på nedkørslen var lige ved at styrte på cyklen. Han holdt lige nøjagtigt balancen og fulgte med Pogacar. Men der stoppede dramaet ikke.

Få øjeblikke senere styrtede sloveneren på samme nedkørsel. Jonas Vingegaard viste stort format ved at vente på sin rival og give ham hånden, da Pogacar var nået op til danskeren igen.

Wout van Aert var fuld af jubel, da han kørte over stregen som nummer tre. Foto: MARCO BERTORELLO/Ritzau Scanpix

De nåede sammen frem til Hautacam, hvor Vingegaard havde selskab af sine to holdkammerater Tiesj Benoot og Sepp Kuss.

Længere fremme på stigningen ventede Wout van Aert, der altså satte det sidste dødsstød ind mod Tadej Pogacar og gav Jonas Vingegaard det sidste rygstød til at vinde etapen.

Udover at lægge afstand til Tadej Pogacar tog Vingegaard også tre minutter og fire sekunder på løbets tredjeplads Geraint Thomas (INEOS Grenadiers).

Udover at cementere den gule trøje overtager Jonas Vingegaard også den prikkede bjergtrøje.