Vingegaard levner ingen tvivl

Skepsissen står i kø hos danskerne, når det kommer til doping under Tour de France. Jonas Vingegaard afviser at tage doping , men hilser de kritiske spørgsmål velkommen, da det 'altid er godt at være skeptisk'

Hvad kan Jonas Vingegaard gøre for at forsikre hele verden om, at han ikke er dopet?

Det tema måtte danskeren forholde sig til på pressemødet efter dagens etape, hvor Ekstra Bladets udsendte er på plads.

For med syv minutter og 35 sekunder ned til den nærmeste konkurrent, Tadej Pogacar, dominerer Jonas Vingegaard årets udgave af verdens største cykelløb.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Slår fast

Og derfor er doping-skepsissen også på noget nær sit maksimale. Danskeren svarer igen prompte på spørgsmålet.

- Jeg kan sige lige fra hjertet, at jeg ikke tager noget som helst, slår han fast på pressemødet.

- Jeg kunne ikke finde på at tage noget, som jeg ikke ville give til min datter. Og jeg kunne med sikkerhed aldrig finde på at give hende nogen form for dopingmiddel.

Foto: Tariq Mikkel Khan

'Vi kører stærkt'

Også tidligere har spørgsmålet fyldt. Og også her var Jonas Vingegaard hurtigt ude selv at afvise at tage doping, men hilste samtidig de kritiske spørgsmål velkommen, da det 'altid er godt at være skeptisk'

Tourens nummer to Tadej Pogacar forstår også godt skepsissen.

Jeg får også det spørgsmål, som l stiller hvert eneste år, så der er ingen forskel der.

- Vi kører meget stærkt. Vi kører fuld gas på alle etaper, sagde han efter tourens 15. etape.

