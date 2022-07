Vingegaard-mareridt: Mister hjælper og styrter selv

Søndag har været en dyr dag for Jumbo-Visma i Tour de France.

Inden etapen trak Primoz Roglic sig, og undervejs måtte endnu en af Jonas Vingegaards hjælpere udgå.

Efter et styrt i feltet med cirka 65 kilometer til mål sluttede Steven Kruijswijks Tour således. Det er uvist, hvad der præcis skete, men på de efterfølgende tv-billeder kunne man se hollænderen sidde på vejen og tage sig til kravebenet eller skulderen.

Kruijswijk endte med at blive kørt væk i en ambulance. Wout van Aert så også ud til at have været i asfalten i forbindelse med styrtet, men fortsatte.

Jonas Vingegaard er nu nede på at have fem hjælperyttere omkring sig.

Danskeren var lidt efter selv i asfalten for første gang i Touren i forbindelse med et andet styrt, hvor et par andre Jumbo-Visma-ryttere også røg ned. Den gule trøje var dog hurtigt tilbage på cyklen, og blev ført tilbage til feltet.

Det så umiddelbart ikke ud til, at Vingegaard havde slået sig voldsomt.

