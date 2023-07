Vingegaard med opsang: - Jeg ved ikke hvad de tænker på

Stef Cras måtte udgå efter et styrt på 8. etape, og på 9. etape var det Lilian Calmejane, der røg i asfalten - alt sammen på grund af dumheder fra tilskuere.

Og selvom de mange mennesker langs ruten er med til at skabe elektrisk stemning under cykelløbet, skaber de stor fare for cykelrytterne, der brager afsted.

Det mener Jonas Vingegaard også, der på hviledagen gav et interview til TV 2, hvor tilskuerproblemerne var et tema.

- I starten da vi kørte i Baskerlandet, var tilskuerne rigtig gode til at stå i siden af vejen, og lige så snart vi kommer til Frankrig, står de pludselig midt på vejen, siger Vingegaard.

Der er et hav af tilskuere på stigningerne, når rytterne kører opad. Foto: Anne-Christine Poujoulat/Ritzau Scanpix

Han føler dog ikke, det er værre i år med tilskuerne, men forstår ikke, hvad der går gennem hovedet på dem.

- Jeg vil ikke sige, at det er værre i år, fordi i mit første Tour de France var der også tilskuere, der var skyld i styrt.

- De stiller deres borde og køletasker på vejen og lader børn rende rundt på vejen, hvilket er meget farligt. Jeg ved ikke, hvad de tænker på. De skal huske, at vi i feltet bruger hele vejens bredde. De skal lære at stå i vejkanten, det vil gøre det hele meget mere sikkert, siger Jumbo-Visma-stjernen.

Mandagens hviledag slutter brat, når rytterne tirsdag igen skal bestige en række bjerge.

Her skal de over fem kategoriserede stigninger fordelt på 167 kilometer.