Vingegaard misser netop sejren i 3. etape af Vueltaen

Mandagens 3. etape af Vuelta a España bød på de første bjergudfordringer i Pyrenæerne, hvor Andorra lagde målstreg til i Arinsal.

På en etape hvor klassementfavoritterne holdt hinanden i skak, var Remco Evenepoel hurtigste mand i favoritgruppens spurt. Jonas Vingegaard kom ind på andenpladsen.

Det sendte samtidig belgieren i førertrøjen med fem sekunder ned til Enric Mas på andenpladsen. Jonas Vingegaard rykkede op som nummer fire, 31 sekunder efter Evenpoel.

Danskerens medkaptajn Primoz Roglic er yderligere seks sekunder efter på tiendepladsen.

Evenepoels sejr kom dog ikke uden omkostninger. Efter målstregen stod soigneurs og andre folk for tæt på målstregen til, at han kunne nå at bremse, og han ramlede ind i en kvinde.

Det sendte belgieren i asfalten, med hvad der lignede et flækket øjenbryn til følge.

11 mand udgjorde etapens udbrud, som på sit højeste flirtede med fem minutters forspring, inden feltet på vej mod de to afsluttende stigninger begyndte at hale ind.

I front sad kun Damiano Caruso og Lennard Kämna tilbage med godt et minuts forspring, da de ramte finalestigningen til Arinsal med ni kilometer til mål.

De to udnyttede passiviteten i feltet, som var decimeret efter kategori-1-stigningen kort forinden.

Hverken Vingegaard, Primoz Roglic, Evenepoel, Juan Ayuso eller andre havde lyst til at åbne klassementfolkenes bjergslag, og det betød, at Kämna og Caruso kunne øge til mere end halvandets minuts forspring.

Først fire kilometer fra mål bad Ayuso sit UAE-hold om at træde på speederen. Alle favoritterne holdt hinanden i skak, men tempoet var højt nok til at hente Kämna og Caruso.

Favoritterne kom sammen til mål, hvor Evenepoel var klart hurtigst i afgørelsen.

Tirsdag venter en kuperet etape på lidt over 183 kilometer. Her kører feltet atter ind i Spanien efter turen gennem Andorra.