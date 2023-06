Vingegaard moser alle: - Er ikke på mit topniveau

Jonas Vingegaard vandt lørdag 7. etape i Critérium du Dauphiné, og dagens løb gik lige efter bogen, fortæller han i et interview

Hans succes tager ingen ende i øjeblikket!

Jonas Vingegaard brager derudaf i optaktsløbet til Tour de France, Critérium du Dauphiné, hvor han lørdag vandt 7. etape.

Han fører nu med over to minutter i det samlede klassement, og med en etape tilbage kan man så småt smage den danske sejr.

Derfor var det også en tilfreds Jonas Vingegaard, som efter løbet gav sejrs-interview.

- Drengene arbejdede hele vejen for mig i dag, og vi havde en plan, som vi gik efter. Jeg er meget glad for at tage sejren i sidste ende.

Moste alle

Med små fem kilometer tilbage af dagens etape stak den danske cykelrytter af fra resten, som på ingen måde kunne følge med.

Det krævede dog enorme kræfter fra Jonas, da de sidste kilometer var på den velkendte stigning Col de la Croix-de-Fer og havde forinden kravlet over både Col de la Madeleine og Col du Mollard.

- Vi valgte at give den fuld gas og gøre det virkelig svært. Og så jeg skulle angribe, når de andre ikke kunne havde flere kræfter. Heldigvis kunne jeg få lov til at cykle afsted alene, udtalte Jonas Vingegaard.

Vingegaard kørte de sidste godt fem kilometer alene, da han lørdag vandt 7. etape i Critérium du Dauphiné. Foto: Anne-Christine Poujoulat/Ritzau Scanpix

Efterfølgende spurgte journalisten om, hvorvidt Jonas Vingegaard er i sit livs form, og her kom cykelrytteren med et svar, som nok kommer til at skræmme resten af feltet.

- Jeg er ikke på min top i øjeblikket. Jeg tror, at jeg stadig har noget arbejde at gøre.

Søndag venter så den sidste etape i årets Critérium du Dauphiné, og det den danske rytter lagde selvfølgelig ikke skjul på, at det ville være en glæde at vinde hele klassementet.

- Det er en af de største løb i verden, så det ville være en stor ære at vinde. Så hvis jeg kan vinde den, ville jeg være super, super glad.

På søndagens etape skal rytterne over seks kategoriserede stigninger blandt andet Col du Granier.