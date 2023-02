Vingegaard overrasket: Dét havde han ikke regnet med

Jonas Vingegaard var i godt humør efter magtdemonstrationen på Monte Tegra, hvor et enkelt angreb var nok til at knuse konkurrenterne

MONTE TEGRA (Ekstra Bladet): Han gjorde rent bord på toppen af den lille finalestigning. I ensom majestæt.

Jonas Vingegaard tog både etapesejr og førertrøje, da han knuste konkurrenterne på 2. etape af O Gran Camiño efter en sand magtdemonstration.

Dermed er hans første sejr i 2023 en realitet. På årets første forsøg, da snekaos spolerede første etape og afblæste torsdagens sæsondebut før tid. Denne gang blev løbet kørt til ende i et spektakulært sceneri, hvor brosten prydede en længere passage mod toppen.

- Det var sgu meget fedt. Jeg er selvfølgelig glad for at vinde, og jeg synes, benene var gode. Vi havde lagt en plan fra start om, at vi ville gå efter sejren, og så er det bare dejligt at gøre det færdigt. De brosten ødelagde min rytme lidt, men jeg kom heldigvis over det og kunne tage sejren til sidst, siger Vingegaard til Ekstra Bladet.

Brostensstykket var hårdt, men Jonas Vingegaard klarede den. Foto: Claus Bonnerup

- Det er vigtigt at komme godt i gang og vinde fra starten af. Nu er det ikke, fordi der var meget pres, men det er altid dejligt at tage noget af det væk.

Det blev gjort i overbevisende stil. Jumbo-Visma-kollegerne satte Vingegaard vel i scene under begyndelsen af sidste opstigning, før han satte angrebet ind med få kilometer til mål.

- Jeg er, hvor jeg gerne vil være. Jeg overraskede måske endda mig selv lidt i dag. Jeg havde forventet, at jeg skulle angribe mere end én gang. Men det er bare dejligt, at formen er, hvor den skal være, og at det gik så godt, siger han.

O Gran Camiño er et relativt småt etapeløb, men der var alligevel godt med tilskuere langs ruten fredag. Foto: Claus Bonnerup

Tour-vinderens nærmeste forfølger blev Ruben Guerreio (Movistar), der kørte over stregen 21 sekunder efter storfavoritten.

Sejren sender Vingegaard komfortabelt i spidsen af den samlede stilling, hvor hans forspring er 28 sekunder ned til selvsamme Guerreiro på andenpladsen.

Lørdag køres løbets kongeetape, inden O Gran Camiño afsluttes søndag med en enkeltstart.