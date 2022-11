Vingegaard overrasket: - Skal man være nøgen?

Jonas Vingegaard har sammen med andre cykelsports-profiler netop været på en charmeoffensiv i Østen med kriterier i Singapore og i Japan.

Det er Tour-arrangøreren ASO, der også står bag Singapore Criterium og Saitama Criterium, og derfor betyder det noget at få den danske Tour-vinder til at stille op i den gule førertrøje.

Det er god branding - og derfor stillede Vingegaard da også op i et interview med den japanske tv-station J Sports med en Saitama-maskot i den ene hånd og med løbsnummer 1 i den anden.

Og så skulle han ellers svare på mere eller mindre cykel-relevante spørgsmål. Et af dem gik på, hvor han kunne tænke sig at tage på ferie, og der valgte han diplomatisk at pege på et japansk onsen-bad i de varme kilder - uden egentlig at have tjekket det yderligere.

Og det skabte en lidt pudsig situation:

- Jeg ville nok vælge at tage til en onsen.

- Der skal man være nøgen.

- Skal man være nøgen? Det er okay, ha ha, replicerede han med et smørret smil og et charmerende blik lige ind i kameraet.

Så var han mere alvorlig på de spørgsmål, der omhandlede cykelsporten.

Og ikke overraskende valgte han 11. etape i Tour de France - der hvor han kørte fra Tadej Pogacar på Col de Granon - som sin bedste dag på cykel.

- Min bedste dag i et løb var helt sikkert på Col de Granon i Tour de France. Jeg tror, at det var min bedste dag nogensinde på en cykel. Jeg havde de bedste ben, jeg nogensinde har haft, forklarede den 25-årige Jumbo-Visma-kaptajn.

Han skulle lige tænke sig lidt om, da han skulle nævne den rytter, der har overrasket ham mest i det forgangne år. Og her er det hverken konkurrenten Tadej Pogacar eller himmelstormeren Remco Evenepoel. Men i stedet en 20-årig spanier:

- Jeg synes, at Juan Ayuso fra UAE imponerede mig meget. Både i foråret, men også i Vueltaen kørte han godt. Han har været virkelig god i år.

- Han er helt sikkert en, jeg skal holde øje med næste år, påpeger Vingegaard om Ayuso, der blev nummer tre i Vuelta a España og viste, at han er en af fremtidens stjerner.

