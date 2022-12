Vingegaard på auktion: Nu skal den videre

Jonas Vingegaard præsterede i sommer en af danmarkshistoriens største sportsresultater, da han vandt Tour de France.

Og nu kan du få fingrene i noget, der spillede en stor rolle i triumfen, som Jonas Vingegaard selv flere gange har kaldt 'helt fantastisk'.

Jonas Vingegaards Tour de France-cykel er nemlig sat til salg på auktion. Det skriver det hollandske cykelhold Team Jumbo-Visma og auktionshuset Catawiki i en pressemeddelelse.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det er denne cykel, der skal videre til en ny ejer. Foto: Claus Bonnerup

'Denne cykel var en del af min største præstation inden for cykling til dato. Jeg er meget taknemmelig for, at jeg startede denne Tour de France i Danmark og vendte tilbage til København med den gule trøje. Denne cykel har efterladt sig en langvarig arv,' udtaler den danske Tour de France-vinder i pressemeddelelsen.

I skrivende stund er højeste bud på cyklen 7.250 euro - altså omkring 54.000 danske kroner.

I alt er 18 cykelrytteres til salg. Heriblandt er også Wout van Aerts cykel, som han brugte til at vinde den grønne pointtrøje i Tour de France.

Auktionen slutter 19. december.