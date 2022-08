Vingegaard sagde nej tak

Det kunne næsten ikke tolkes som andet end en fremstrakt hånd, da PostNord Danmark Rundt tidligere på året offentliggjorde, at cykelløbet i år kører gennem Glyngøre.

Her bor Jonas Vingegaard, som tidligere på sommeren vandt Tour de France og kører for Jumbo-Visma, der deltager i det danske løb.

Men 2022 bliver ikke året, hvor den danske stjerne igen viser sig frem på landevejene i et dansk løb, og det ærgrer Danmark Rundts projektchef, Frank Hyldgaard.

Jonas Vingegaard valgte i samråd med Jumbo-Visma at sige pænt nej tak til invitationen fra Danmark Rundt. Foto: Claus Bonnerup

- Vi har talt både med ham og Jumbo-Visma og hørt, hvad mulighederne var. Men de har i fællesskab besluttet, at han havde bedst af at hvile. Det har vi fuld respekt for. Et er at være klar fysisk, men man skal også være klar mentalt.

- Når det så er sagt, er det virkelig ærgerligt, at det ikke kunne flaske sig. Når man har en dansk Tour de France-vinder, vil man meget gerne have vedkommende til start. Men der er mange ting, der skal gå op i en højere enhed, forklarer Hyldgaard.

Vingegaard vandt i weekenden et gadeløb i Holland, men ellers har der været stille om danskeren siden Touren.

Jonas Vingegaard var naturligvis en ønskedeltager for Danmark Rundt-arrangørerne efter thyboens Tour-triumf, men sådan skulle det ikke gå. Foto: Claus Bonnerup

Som led i fejringen efter Tour de France-triumfen var Jonas Vingegaard forbi hjembyen Glyngøre for at modtage folkets hyldest. Også PostNord Danmark Rundts felt kommer i år til byen. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Mens Vingegaard fortsætter med at hvile oven på sommerens strabadser, har andre store navne meldt deres ankomst til Allerød, som tirsdag er startby på 1. etape.

Ineos stiller blandt andre med en imponerende trio i Egan Bernal, Geraint Thomas og Michal Kwiatkowski, Jumbo-Visma har Christophe Laporte med, mens danske profiler som Magnus Cort og Søren Kragh jagter den samlede sejr for henholdsvis EF og DSM.

- Vi er meget stolte og beærede over, at der er så mange store navne, der har lyst til at besøge os i Danmark. Det er fedt.

- Det kan give danskerne mulighed for at opleve nogle af dem, halvanden måned efter at de var her sidst, siger Hyldgaard med henvisning til de ryttere, der kørte Tour de France med start i Danmark.

Syv World Tour-hold er i år med i Danmarks største cykelløb. Det er et flere end sidste år. Feltet består af 21 hold med i alt 147 ryttere.

