Vingegaard satte Pogacar: - Det overrasker mig lidt

En magtdemonstration.

Det var, hvad Jonas Vingegaard stod for på onsdagens 5. etape i Tour de France. Her tog danskeren et minut og fire sekunder på sin største rival til den samlede sejr - Tadej Pogacar.

Den forsvarende Tour de France-vinder satte sit angreb ind med cirka 20 kilometer til mål, og der var en ting, der overraskede Jonas Vingegaard i momentet.

Sådan lød det fra cykelstjernen efter etapen, da han talte med pressen.

- Jeg er lidt overrasket over, at der kun skulle et hug til at sætte ham, hvis man kan sige det. Og det skal ikke lyde overlegent. Men benene var rigtig gode hele dagen, sagde Vingegaard til Ekstra Bladet.

- Det giver helt sikkert blod på tanden til i morgen.

Torsdag er der flere bjerge på menuen i verdens største cykelløb, og målstregen findes på toppen af Cauterets-Cambasque, som er en kategori 1-stigning.

Danskeren var flyvende onsdag. Foto: Christophe Petit Tesson/Ritzau Scanpix

Annonce:

Højere niveau

Inden Tour de France ville de fleste have sagt, at torsdagens etape passer bedre til Jonas Vingegaard end onsdagens, der var skræddersyet til Tadej Pogacar.

Alligevel har vi lige set en overlegen Jonas Vingegaard. Og han ved godt hvorfor.

- Mit niveau er højere i år. Jeg er bedre på de korte stigninger, lød det, inden han satte nogle ord på onsdagens etape:

- Jeg led ikke så meget, så jeg satte Sepp Kuss frem. Og så er det instinktet, hvornår man kører.

Men selvom danskeren har slået et hul til Tadej Pogacar, kan UAE sagtens komme til at gøre ondt på Jonas Vingegaard.

- En ting er i dag, men de prøver måske at spille noget ud. De har to kaptajner og ser stadig stærke ud.

Da cykelstjernen fra Danmark blev spurgt indtil torsdagens taktik, svarede han, at Jumbo-Visma slet ikke er kommet så langt endnu.

Indtil da kan Jonas Vingegaard glæde sig over, at han nu er oppe som nummer to i klassementet - 47 sekunder efter Jai Hindley.

Pogacar er på sjettepladsen 1 minut og 40 sekunder efter den gule trøje. Skjelmose er yderligere 16 sekunder efter som løbets nummer otte.