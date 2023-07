Vingegaard smadrer Holger Rune

Der var noget større interesse for 14 og 15. etape i Tour de France, end der var for Holger Runes kvartfinalekamp ved Wimbledon mod Carlos Alcaraz

626.000 danskere så med, da Jonas Vingegaard afviste Tadej Pogacars angreb på 15. etape af dette års Tour de France, hvilket også er sidste uges mest sete udsendelse på både flow-tv og streaming i Danmark.

Det kan måske undre nogen, da Holger Rune onsdag spillede Wimbledon-kvartfinale mod verdensetteren Carlos Alcaraz.

Men den store tenniskamp blev 'kun' set af 501.000 på DR1, hvilket også er færre end antallet af seere på 14. etape af Tour de France, hvor 533.000 så med.

Det fremgår af tal hos Nielsen.com.

Dermed må det konkluderes, at selvom tennis-feberen for alvor er begyndt at rase i Danmark, har Jonas Vingegaard og resten af Tour-feltet stadig krammet på danskerne, og det er selvfølgelig med god grund, når vi har en dansker i den gule førertrøje.

Holger Rune måtte nøjes med lige over en halv million seere mod Carlos Alcaraz. Foto: Sebastien Bozon/Ritzau Scanpix

Usikkerhed

Det skal dog tages med i regnskabet, at Holger Runes kamp mod Alcaraz skiftede fra DR1 til DR2 undervejs i kampen, da TV Avisen skulle køre på hovedkanalen, og dermed kan det samlede tal være højere.

Både Vingegaard og Rune må dog skæve langt efter håndboldherrerne.

Der var nemlig 1.432.000 seere, der så med, da de spillede åbningskamp mod Bahrain ved VM i vinter, mens hele 1.495.000 så kampen mod Egypten.

Vi skal dog nok forvente at se højere seertal hos TV 2 de kommende dage, når Tour de France for alvor spidser til.