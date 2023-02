Vingegaard stoppet i snekaos: - Ikke forsvarligt

Jonas Vingegaard tog ansvar i feltet, da uvejret satte en stopper for første etape i O Gran Camiño. Danskeren mener, at det var den rigtige beslutning at afblæse løbet

Det lignede nærmest alpin disciplin på tv-billederne.

Sneen føg om ørerne på rytterne, som kæmpede om kap imod den bidende kulde. Der var under 20 kilometer til mål, men det var alligevel for langt.

Man kan køre cykelløb i det meste vejr, men det her var trods alt for meget.

Første af etape O Gran Camiño blev afblæst i utide af arrangørerne. Og det var den en korrekte vurdering, mener Jonas Vingegaard. Han var en del af det frysende felt og fornemmede tydeligt, at folk led i kulden.

- Jeg frøs også sindssygt meget, men jeg kunne se, at der var nogle, der frøs meget mere end mig. Jeg synes, at det var den rigtige beslutning at stoppe løbet, siger Vingegaard til Ekstra Bladet.

Løbet blev afbrudt. Screendump: Warner Bros. Discovery

Hos løbsledelsen var valget om at afbryde etapen dog ikke nogen nem opgave til at starte med. Der var således delte meninger i feltet, hvorvidt man skulle fortsætte ufortrødent mod mål eller ej.

Det fortæller løbsdirektør, Ezequiel Mosquera, som dog forsikrer, at der var kontrol over situationen.

- Vi overvejede hele tiden, hvad vi skulle foretage os. I begyndelsen vidste vi ikke, hvad vi skulle gøre, da der var mere end én mening. Der var ikke kun ryttere, som ønskede at stoppe. Der var også nogle, som ville fortsætte, siger Mosquera til Ekstra Bladet.

Mens dramaet udspillede sig, cyklede Vingegaard op på siden af løbsdirektørens bil for at få klarhed over situationen.

- Jeg tror egentlig, at løbsdirektøren allerede havde taget beslutningen, og så ville jeg bare lige snakke med ham for at høre, hvad planen var. Der havde han sagt, at vi ikke kunne køre videre, og vi blev nødt til at stoppe, siger Vingegaard.

Det var koldt for rytterne. Foto: Claus Bonnerup

Det var naturligt for danskeren at tage affære, og Tour-vinderen føler også, at han har fået større ansvar på sine skuldre i feltet.

- Det er der helt klart. Jeg tror måske, at det er mig, man kigger hen imod, hvis der opstår en situation som den her. Og så er det måske også mig, der skal gå hen og snakke med løbsledelsen og se og høre, hvad planen er.

- Der kan jeg tale på rytternes vegne og sige, at vi ikke kan køre videre. Men det var der så ikke behov for her, for han (løbsdirektøren, red.) sagde det allerede selv.

- Det er også et ansvar, du hviler i?

- Ja, det synes jeg. Jeg have det rigtig godt med det, og jeg synes ikke, at det var forsvarligt at køre videre, så det var helt klart det rigtige at gøre.

Anden af etape O Gran Camiño har fredag formiddag taget sin begyndelse i Tui under helt andre vejrforhold.

Feltet skal køre små 184 kilometer, inden rytterne – efter planen - når målstregen på stigningen Monte Tegra.