Vingegaard svarer igen: - Jeg er ligeglad med, hvad han mener

Andy Schleck har kritiseret Jonas Vingegaard for at være for indadvendt og decideret arrogant - Jonas Vingegaard er ikke helt enig

Der behøver ikke at være hjertelige toner mellem to Tour de France-vindere.

Det er der i hvert fald ikke mellem Andy Schleck og Jonas Vingegaard.

Luxembourgeren har i et interview med den franske sportsavis L'Équipe nemlig kritiseret danskeren i den gule førertrøje for sin måde at være på:

Jonas er supergenert. Han taler ikke meget. Han forærer ikke noget væk. Han udstråler en form for arrogance, lyder beskrivelsen fra den tidligere Riis-rytter.

Kritik fra Andy Schleck tager Jonas Vingegaard ikke så alvorligt. Foto: Marco Bertorello/AFP/Ritzau Scanpix

Det sidste jeg er

Forelagt den kritik trak Jonas Vingegaard bare på skuldrene ved sit pressemøde i målbyen Limoges efter 8. etape.

- Først og fremmest har han lov til at have sine meninger. Men jeg er ligeglad med, hvad han mener.

- Jeg synes dog at beskrive mig som arrogant er det sidste, jeg er, sagde den danske Jumbo-Visma-kaptajn.

Han ser sig selv lidt anderledes:

- Jeg vil beskrive mig som rolig. Jeg vil ikke sige, at jeg er genert og ikke taler med nogen - jeg taler med masser i feltet.

- Jeg er nok bare ikke den, der råber højest, forklarede han.

Andy Schleck vandt Tour de France i 2010, efter at Alberto Contador blev diskvalificeret som følge af sin clenbuterol-sag. Han er også blevet nummer to ved to lejligheder. Det skete i 2009 og 2011.

