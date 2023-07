Vingegaard svarer på sviner

Det er Tour de France, og der bliver kørt hårdt. Lige til stregen faktisk. Og nogle gange over.

Det sidste var muligvis tilfældet på 2. etape til San Sebastián, hvor storholdene Jumbo-Visma og UAE igen krydsede klinger.

Det mener i hvert fald Lidl-Treks danske mester, Mattias Skjelmose.

I mål, hvor han i øvrigt blev deklasseret til en 23.-plads for at have kørt en uren spurt, kunne han over for TV 2 afsløre, at han var vidne til det, der kunne være et brud på cykelsportens uskrevne regler fra Jumbo-Vismas side.

- Der er super intens kamp mellem Jumbo og UAE, og jeg tror, Jumbo lavede en svinestreg, da Pogacar stoppede op for at pisse, da de satte et usædvanligt højt tempo op ad en lille bakke, sagde Skjelmose.

Den slags er ikke velset i et felt, hvor konkurrenter sørger for at holde igen, hvis en profil står af på naturens vegne, har defekt eller er styrtet.

- En stor overraskelse

Omvendt kunne Jonas Vingegaard på ingen måde genkende det scenarie, Skjelmose beskrev. Han lignede i hvert fald et spørgsmålstegn bag sin corona-maske, da han blev konfronteret med det.

- Nej, overhovedet ikke. Det er en stor overraskelse for mig. Jeg ved ikke engang, hvornår eller hvordan. Det har jeg ingen anelse om, sagde han tydeligvis forundret over spørgsmålet.

