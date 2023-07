Vingegaard tabte sekunder: - Hatten af

Lørdag venter både hårde stigninger og en farlig nedkørsel for Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar og Tour-feltet

8 sekunder.

Så meget barberede Tadej Pogacar af Jonas Vingegaards’ samlede forspring på 13. etape, da han på de sidste 500 meter satte danskeren med 4 sekunder og hentede yderligere 4 bonussekunder.

Dermed er forspringet nu nede på 9 sekunder.

Og det var da også en tilfreds slovener, der mødte pressen efter fredagens etape.

- Det kunne have været dejligt at tage en sejr, men hatten af for udbruddet.

- I sidste ende var det en succesfuld dag for os. Vi tog et par sekunder (på Vingegaard red.), så det er en god dag, sagde han til blandt andre TV 2.

Pogacar sendte en advarsel til Vingegaard og er nu kun 9 sekunder efter i det samlede regnskab. Foto: Bernard Papon/ Ritzau Scanpix

Cadeau til holdet

Pogacar kom ind som nummer tre på en etape, der desuden blev vundet af Inoes-rytteren Michal Kwiatkowski.

Og Pogacar var da også imponeret over Kwiatkowskis præstation.

- Jeg ville gerne vinde, men hatten af for Kwiatkowski (der vandt i dag, red.), der var stærk i dag. Touren er stadig lang, sagde han efter etapen.

Annonce:

Ud over at være tilfreds med sin egen præstation og imponeret over Kwiatkowski var der også rosende ord til hans holdkammerater.

- Det er en god situation for os. Vi leder efter muligheder for at tage de sidste sekunder. Det var en god teamperformance. Mange kan tage meget med fra i dag, selvom vi ikke vandt. Det giver selvtillid, sagde han.

Mads Pedersen og Mattias Skjelmose på vej op ad Col de Colombier.: Foto: Tariq Mikkel Khan

Vigtig weekend

På lørdagens bjergetape skal rytterne over mere end 4000 højdemeter, hvor blandt andet Joux Plane, der er etapens sidste bjerg, kommer til at trække tænder ud.

11,6 kilometer med en stigning på 8,5 procent i snit.

Etapen starter 13.20 og kan som altid følges på eb.dk.